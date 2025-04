Casatejada, la estación oscura

La semana pasada fui a Madrid, un viaje de ida y vuelta en el mismo día y, como soy temerario y valiente, cogí el tren: ... a la ida, el Talgo y a la vuelta, el R no sé cuántos. No me arrepiento de la aventura: fue un viaje tranquilo y relajado, no me cansé nada, a pesar de que a la vuelta llegamos con 15 minutos de retraso, y descubrí una nueva curiosidad del tren extremeño: la estación de Casatejada es la más oscura del mundo.

En el viaje de vuelta, el convoy se detuvo en una estación perdida en medio del campo, o eso parecía porque no se veía nada, y el revisor descendió del vagón. Al volver a montar, el maquinista le preguntó que por qué había bajado y el revisor respondió que para guiar a los viajeros porque aquella parada era «Casatejada, la estación más oscura del mundo». Hace años, del ferrocarril no se hablaba ni se escribía. Recuerdo mi extrañeza cuando volví de Galicia y comprobé que, en Extremadura, las huelgas de Renfe no eran noticia. En Santiago o en Vigo, una huelga de trenes lo trastornaba todo porque hasta los conselleiros iban a trabajar en tren, pero aquí pasábamos del tren y seguimos pasando hasta que los de Milana Bonita se hicieron famosos, nos fuimos todos a Madrid a protestar y el tren se convirtió en noticia recurrente susceptible de ser 'lo más leído'. Al día siguiente de descubrir la estación más oscura del mundo, el primer ministro portugués contradecía en Extremadura a su ministro de Asuntos Exteriores. Costa dijo en Trujillo que Extremadura es estratégica para el ferrocarril portugués y su canciller había declarado que la conexión de alta velocidad con Galicia era la más importante. Digan lo que digan e incluso se contradigan, como dicen en Galicia: «Amiguiños, sí, pero la vaquiña por lo que vale» y aquí y ahora, como dejó claro Fernández Vara, la vaquiña es la línea Évora-Elvas, la única en construcción en Portugal, que asegura una conexión rápida de la región con Lisboa y el puerto de Sines. Pero las sorpresas van más allá de Casatejada, siguen hasta Sevilla. En la capital andaluza andan dándole vueltas a una propuesta de la Asociación Cívica de Badajoz que, tras presionar para conseguir que funcione ya un Talgo Madrid-Lisboa por Extremadura, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una conexión Sevilla-Lisboa por Mérida y Badajoz, que hoy se hace en nueve horas, pero que con algunas obras en la línea, sobre todo de electrificación, por valor de 112 millones de euros (no parece mucho para 204 kilómetros de vía entre Sevilla y Mérida), se podría realizar en tres horas y media. Como el trayecto entre Sevilla y Mérida, según este proyecto, se haría en hora y media, eso significa que Sevilla quedaría a menos de dos horas de tren de Cáceres y Badajoz y a dos horas y poco de Plasencia y 'Villabenito' o 'Beninueva'. El caso es que la propuesta ha sido bien acogida en la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, donde sueñan con un AVE del Algarve: Sevilla-Ayamonte-Faro, pero se conformarían con esta conexión competitiva con Lisboa, que tanto beneficiaría a Extremadura y daría servicio a 19 millones de habitantes, una tercera parte de la población de Iberia. La línea entre Andalucía y Extremadura es recta y fácil de electrificar y adaptar entre Mérida y Guadalcanal (130 km), algo más curvilínea y complicada entre Guadalcanal y los Rosales (40 km) y recta de nuevo hasta Sevilla (34 km). Este proyecto vertebraría el Triángulo de las Desdichas (ferroviarias) Madrid-Lisboa-Sevilla. Si además ponen un par de farolas en la estación de Casatejada, la dicha será completa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

AVE

Sevilla

Extremadura

Casatejada