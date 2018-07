Calcetines con tomate

El verano es tiempo de tomates en los huertos y tomates en los calcetines. Vamos a las fruterías y pedimos kilos de tomates para el gazpacho, para el pisto, para la ensalada y preguntamos si son del país, si los han recogido en un huerto del pueblo o en una plantación de Miajadas y si es así, los compramos con la seguridad de que sabrán a tomate extremeño con su jugo, su gusto y su finura. Tomates de mercadillo relucientes y grandes, tomates del mercado franco más espectacular, el de Ahigal, con la riqueza de los huertos de Montehermoso tentando a los clientes llegados desde el Ambroz, las Hurdes y las Tierras de Granadilla.

Pero el verano, además de regalarnos tomates extremeños carnosos, jugosos y sabrosos, también nos sorprende, no tan agradablemente, con los tomates de los calcetines, que en verano son de fina fibra, liviano hilo o delicado algodón y, por eso mismo, más frágiles y proclives al agujero, al roto, al feo tomate que los calcetines de lana gruesa de invierno.

Mi madre no contaba cuentos, contaba historias. De ella he aprendido a narrar. Uno de sus sucedidos favoritos era un episodio acaecido en las vaquillas de Ceclavín, cuando un novillo embistió a medio pueblo y un vecino, con el susto, perdió las alpargatas y hubo de subirse a un palo para escapar de las astas. Lo que me llamaba la atención de la historia no era la huida ni el peligro, sino que el buen hombre, centro de todas las miradas, amarrado a su poste, descubrió que tenía un tomate en los calcetines y todo su empeño era esconder el agujero, que dejaba al descubierto su calcañal, antes que resistir en lo alto de la cucaña para evitar ser empitonado.

Más cornadas da la vergüenza, diría aquel hombre, y su decoro torero, más humillado por el roto que por el toro, me impresionaba de niño. Así que cuanto más contaba mi madre la aventura del paisano y su tomate, más me traumatizaba a mí el miedo a quedar algún día en ridículo por culpa de un agujero delator en el calcetín.

Mi caso no es único. Lo del tomate textil debe de ser una preocupación muy extendida. Recuerdo el caso de un pariente del filósofo francés Jean Paul Sartre que también tenía una fijación enfermiza con los calcetines rotos. Su tío Émile Schweitzer se caracterizaba por el temor reverencial a los calcetines con agujero. Émile era hermano de Anne Marie Schweitzer, la madre de Sartre, y había heredado la profesión de su padre, el abuelo del filósofo: era profesor de alemán.

Émile Schweitzer murió en 1927 y cuando lo colocaron en el ataúd y fueron a deshacer su cama, se encontraron cien pares de calcetines con tomate debajo de su almohada. Mi fijación con los calcetines agujereados no llega a tanto. Cuando a uno le sale un tomate, lo tiro, pero guardo en la cómoda el calcetín bueno por si algún día puedo emparejarlo con otro. Es una rareza, pero no llega al nivel de extravagancia tomatera del tío carnal de Sartre.

Para ser premio Nobel como Sartre, aunque luego no acudiera a recoger el galardón, hay que tener en la familia muchos antecedentes premonitorios, gentes excéntricas y brillantes que anuncien la posibilidad de que lo singular devenga en excelencia. Así, el abuelo materno del filósofo, Charles Schweitzer, que fue el modelo de Jean Paul, se parecía a la representación de Dios en los cuadros y las beatas lo veneraban por ello. Su primo segundo Albert Schweitzer fue premio Nobel de La Paz en 1952. Y su abuelo paterno, Eymard Sartre, no le dirigió la palabra a su esposa Élodie, reina del fuagrás de oca trufado, durante 40 años porque ella le había mentido sobre el montante de su dote.

Primo de un premio Nobel, sobrino de un maniático de los calcetines con tomate y nieto de Dios, del hombre silencioso y de la reina del fuagrás, Sartre heredó suficientes rarezas para ser extraordinario. Mis herederos solo recibirán de mí cien calcetines desparejados. A ver si alguno los aprovecha.