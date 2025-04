Botellas destinadas a no ser abiertas

Esto ocurre al probar un vino con varios siglos de vida

Probar un vino con más de cien años es una experiencia única y excitante pues no sabes qué saldrá de esa botella. Dos enólogos extremeños que han disfrutado ese momento lo recuerdan así: «Una vez probé un Pedro Ximénez que tenía entre 150 y 200 años y estaba magnifico, pero su textura era casi como la de una miel, aunque conservaba propiedades organolépticas asociadas al vino», recuerda Emiliano Zamora, responsable de la Estación Enológica de Almendralejo. Por su parte, Carmen de Aguirre, directora de la Escuela Europea del Vino, recuerda la cata de un Dom Perignon de 1926 como si fuera ayer. «Fue en 2008, cuando trabajaba en Dom Perignon y habíamos tenido la visita de la Reina de Inglaterra a la bodega. A las diez de la noche quedábamos cuatro en las oficinas de enología, me llamaron para que bajara a la sala de cata y cuando llegué me esperaba un Dom Perignon de 1926. Me quedé sin palabras. Ya estaba oxidado y sin burbujas pero rico y fue sobre todo una experiencia inolvidable. El segundo fue durante el reconocido Sherry Master que organiza la bodega González Byass. Participé en 2017 y nos dieron a catar en pipeta un vino de 1728 de su mítica bota de Tío Pancho, un generoso negro caoba, con aromas a humo, caramelo y a yodo. En boca era salino, untuoso, muy concentrado…, pero lo más increíble de la experiencia fue saber que estabas bebiendo casi tres siglos de historia».