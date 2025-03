El Banco de Leche Materna se queda casi sin reservas y busca donantes con urgencia

El Banco de Leche Materna de Extremadura está bajo mínimos. Sus neveras están casi vacías y no pueden responder a la demanda de los ... hospitales que le solicitan este alimento sobre todo para los bebés prematuros.

Cuando a Esperanza Fernández Cerezo, directora del banco regional de sangre, cordón umbilical y leche materna, se le pregunta por la situación de las donaciones es clara. «Está mal. En los último años hay un descenso de mamás donantes y sobre todo de la cantidad de leche que donan», reconoce.

De hecho, actualmente buscan donantes con urgencia. Apenas cuentan con tres litros de leche materna sin pasteurizar, es decir, de reserva, cuando lo habitual sería los 15 o 20. «Es muy escaso», añade Fernández Cerezo.

En 2022 tampoco vivieron una buena situación, pero llegaron a procesar más de 340 litros. Tuvieron 77 donantes y este año, cuando ya se ha superado el ecuador, han contado con 23 y está siendo muy poca cantidad.

En otras ocasiones sí han tenido la ayuda de mujeres que han donado muchos litros. «Recuerdo un caso en el que una madre nos donaba incluso un litro diario y estuvo muchos meses donando», cuenta Esperanza.

Son números que evidencian que en este 2023 los litros de leche materna donados serán muchos menos.

Es de los peores años que recuerda. En 2020 procesaron más de 364 litros y en 2021 un total de 327.

Fernández considera que el número tan bajo de donantes se debe a que hay desinformación y por eso insisten junto a la matronas en la necesidad de que promocionen este tipo de acciones.

A eso se suma que cada vez nacen menos niños. Para hacerse una idea de la caída de la natalidad, un total de 86 municipios extremeños no registraron ningún nacimiento en 2022.

Con este panorama, la directora del banco regional indica que en muchas ocasiones no han podido responder a la demanda de leche en los hospitales. «Si nos piden ahora no hay nada porque pasteurizada no hay. No tenemos ni para hacer un ciclo de pasteurización», añade. «Además, en diciembre del año pasado se estropeó el pasteurizador y hasta que conseguimos uno nuevo estuvimos un tiempo sin poder distribuir», lamenta.

Ante esta situación, el Banco espera que la madres que acaban de tener un bebé y puedan se animen a donar. Para ello en los centros de salud y hospitales, las matronas y enfermeras de la planta de neonatos de paritorio promocionan la donación de leche materna. Las madres que están lactando a las que les sobra leche tras amamantar a su bebé pueden donar. Para eso se tienen que poner en contacto con el Banco, dar su correspondiente consentimiento, les realizan una analítica y, si está todo bien, ya pueden ser donantes.

El proceso

El SES se encarga de mandarles biberones vacíos a casa y en ellos introducen la leche. Cuando tienen el congelador lleno avisan a los trabajadores del Banco y los recogen en su domicilio. Ya en el Banco la pasteurizan, la analizan para determinar sus cualidades nutritivas y la distribuyen en los hospitales extremeños que así lo solicitan.

Sobre todo llegan al de Badajoz, donde disponen de una UCI pediátrica, y a Cáceres, donde también ingresan los bebés con más complicaciones al nacer, aunque en ocasiones también la llevan al centro hospitalario de Mérida. «Principalmente va dirigida a prematuros cuyas mamás todavía no pueden amamantar o el bebé no tiene el reflejo de succión todavía», explica Fernández Cerezo.

En cuanto a la donación de sangre, hace un par de semanas se quedaron bajo mínimos, algo que suele suceder durante todos los veranos. Ante eso, hicieron un llamamiento al que los extremeños han respondido muy bien. «Ahora mismo tenemos los frigoríficos llenos», dice Esperanza.