A las aves pequeñas les gusta la gente

Las aves pequeñas de Monfragüe cantan más y hacen más llamadas cuando hay mucha gente alrededor. O sea, no solo es que no les ... incomoden las aglomeraciones humanas, sino que las agradecen, quizás, porque les hacen sentirse más seguras frente a los depredadores. A estas conclusiones ha llegado un grupo de investigadores de la Universidad de Extremadura (UEx) después de tomar datos en el parque nacional en tres situaciones distintas: sin apenas gente, con algunas personas y durante la FIO (Feria Internacional de Ornitología) del año 2020, cuando el parque nacional se llena de público.

Esta cita que reúne en Villarreal de san Carlos a expertos de medio mundo y que celebrará una nueva edición este fin de semana está en la génesis de este estudio que ha publicado la revista científica 'European Journal of Wildlife Research'. La pregunta que se hicieron los expertos extremeños fue si las aglomeraciones propias de la FIO afectaban a las aves de pequeño tamaño. Para responder, se puso manos a la obra sobre el terreno un equipo de especialistas de dos ámbitos: la ciencia medioambiental por un lado y la del sonido en otro. O sea, de un lado, el Grupo de investigación en Recursos faunísticos, cinegéticos y biodiversidad, y de otro, el Laboratorio de Acústica del departamento de Física aplicada. Entre los participantes figuran Sebastián Hidalgo de Trucios, Javier Pérez González González y Guillermo Rey Gozalo.

Los resultados sorprendieron a los investigadores, que creen que puede deberse a que si hay gente, se sienten más seguros frente a los depredadores

«Los resultados -explica la UEx- mostraron que la presencia humana, al contrario de lo que se podría esperar, no estaba asociada a una disminución en los cantos y llamadas de las aves. Es decir, cuando había personas presentes, o incluso con la afluencia masiva durante la FIO, las aves no dejaban de cantar o emitir llamadas. Por lo tanto, no se encontró un efecto negativo de la presencia humana en la emisión de vocalizaciones de las aves». «Este resultado -abunda- podría ser debido a un fenómeno de habituación, como está ocurriendo en muchos lugares y contextos en los que la fauna se está acostumbrando a la presencia y actividad humanas. En definitiva, los resultados apoyan que las aves de Monfragüe están acostumbradas a las personas».

«Número de cantos significativamente mayor»

Los expertos, amplía la universidad extremeña, constataron a pie de campo que «el número de cantos y llamadas de las aves no solo no disminuía con la presencia humana, sino que llegaba incluso a ser significativamente mayor». Esta conclusión «sorprendió a los investigadores, que propusieron diferentes explicaciones, siendo quizás la más llamativa la hipótesis del escudo humano».

Esta última «plantea que esa presencia humana puede tener como efecto que las pequeñas aves que suelen emitir cantos y llamadas en el bosque del parque nacional se sientan más seguras frente a los depredadores». Hay que recordar que se trata de un hábitat poblado de especies como el águila o el buitre.

De este modo, «si alguien está pensando ir a la FIO este fin de semana y se pregunta qué efecto puede tener su presencia sobre las pequeñas aves de Monfragüe, en principio puede estar tranquilo», expone la UEx. «Otra cosa -concluye- es el efecto de la presencia y las aglomeraciones humanas sobre las aves depredadoras de mayor tamaño, una cuestión que podrá ser objeto de un estudio futuro».