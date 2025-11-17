Aprobado el decreto para subvencionar empresas que acudan al ‘crowdfunding’

El Consejo de Gobierno de Extremadura ha aprobado esta semana el decreto que establece las bases reguladoras de un programa de ayudas destinado a apoyar ... la financiación de proyectos empresariales a través de campañas de ‘crowdfunding’, así como su primera convocatoria, dotada con 300.000 euros y financiada en un 85% con fondos Feder 2021-2027.

El micromecenazgo es un mecanismo de financiación participativa que permite a empresas obtener recursos económicos mediante aportaciones realizadas por múltiples personas o inversores a través de plataformas digitales especializadas.

El programa ‘50x50’ contempla una subvención del 50% del importe captado por las empresas a través de plataformas digitales de ‘crowdfunding’, promoviendo así la validación de productos, la visibilidad empresarial y la reducción del riesgo financiero, según informa la Junta en nota de prensa.

Está dirigido a proyectos financiables a través de ‘crowdfunding’ de recompensas, línea en la que se establece un límite máximo de gasto subvencionable de 20.000 euros, y proyectos financiables a través de esta fórmula de inversión, en cuyo caso el límite máximo del gasto subvencionable es de 150.000 euros.

Los gastos que se subvencionan son los de personal, con un límite máximo del 30% del total del proyecto; los de consultoría externa; la adquisición de herramientas, equipamiento, hardware y software de carácter avanzado, así como material fungible, y los gastos de producción, de materiales, alquiler de espacios y equipamientos, para el desarrollo de prototipos y pruebas para el desarrollo de nuevos productos o servicios.

También se subvencionan los costes de comunicación, de materiales de difusión, diseño, actividades de marketing, promoción y difusión; costes logísticos de la campaña, como los derivados del envío de las recompensas; los derivados de las transacciones realizadas en las plataformas de micromecenazgo, y los costes indirectos, estimados en el 10% de los gastos de personal.

Las ayudas están dirigidas a pymes de la mayoría de los sectores empresariales, con la excepción del sector primario, actividades vinculadas al juego, actividades financieras, inmobiliarias y fabricación o comercialización de tabaco.

A la hora de solicitar las ayudas, las empresas deberán indicar si optan por la línea de ‘crowdfunding’ de inversión o por la de recompensas.