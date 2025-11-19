Apoyo al comercio minorista para la mejora de sus capacidades avanzadas

J. S. MÉRIDA. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de las ayudas para la mejora de las capacidades avanzadas de las pequeñas y medianas empresas del sector del comercio minorista, con un presupuesto de 3 millones de euros. La convocatoria contempla como gastos elegibles las inversiones en digitalización comercial, eficiencia energética, inversiones para optimizar el consumo energético, adecuar los locales comerciales y mejorar su accesibilidad, así como gastos en la contratación de servicios profesionales para el asesoramiento en marketing en punto de venta.