Activan el aviso naranja por altas temperaturas para el sábado en Extremadura

Extremadura vivirá los próximos días un episodio de calor en el que las temperaturas del sábado, domingo y lunes sobrepasará los 40 grados en las máximas y las mínimas no bajarán de los 20 grados. O lo que es lo mismo, calor de día y calor de noche. Se trata de una las peores partes de esta subida de los termómetros, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apunta a las noches tropicales en las que las casas no se refrescarán ni de noche ya que no se bajará de los 20 grados. Durante los cuatro días, Extremadura podría pasar de noches tropicales a noches ecuatoriales, según las estimaciones. «Las altas temperaturas nocturnas (por encima de 20 grados) harán que se dificulte el descanso», apuntaba este miércoles Marcelino Núñez, delegado territorial de la Aemet.

La culpable de esta subida del mercurio es una una bolsa de aire muy cálido de origen africano que se empezará a sentir ya desde este jueves cuando las máximas pasen de los 33,3 grados de máxima que se registró ayer en Badajoz a los previsibles 38º de hoy en algunos puntos en los valles del Tajo y Guadiana, cinco grados más.

Ya el viernes seguirán subiendo los grados por lo que la Aemet ya ha activado el aviso amarillo por calor por temperaturas de 38 grados en las Vegas del Guadiana, zonas de Barros y la Serena, así como al Tajo y el Alagón. Estará activo desde las 12.00 hasta las 20 horas y en algunas localidades ya se podrán alcanzar los 40 grados, más posibilidades en la zona occidental.

La Aemet ha intensificado los avisos por calor y ha activado el naranja para el sábado en las Vegas del Guadiana. Además, el aviso amarillo estará también activo en el resto de la región, excepto el norte de Cáceres, que se libra por ahora de la alerta por calor. La alerta estará activa desde las 12 hasta las 20 horas con los termómetros rondando los 40 grados y hasta los 42º-43º en ciudades como Mérida o Badajoz. En la provincia cacereña se podrían superar los 40 en lugares como Coria o Cañaveral. Este día se espera que la bolsa de aire africano traiga polvo en suspensión en el sur de la región que se irá extendiendo hacia el norte los siguientes días. Este fenómeno llamado calima se mantendrá hasta el lunes.

Los modelos meteorológicos que maneja la Aemet prevén para el domingo y el lunes dos días de sofocante calor y la tónica general en las Vegas del Guadiana serán los 42 grados que podrían ser hasta 43 en Mérida o Montijo. En la provincia de Cáceres se pasarán los 41 grados en Plasencia o Coria y en Cáceres los 40.

La previsión de la Aemet hasta ayer miércoles era que los termómetros dieran un respiro el próximo martes y las máximas bajarán varios grados pero este jueves ha cambiado y, por el momento, la previsión mantiene los 40 grados hasta el próximo miércoles.