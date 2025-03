Ocho mujeres que abren camino en Extremadura

Ana B. Hernández Viernes, 7 de marzo 2025 | Actualizado 08/03/2025 07:43h. Comenta Compartir

En un día como hoy podrían aparecer otras mujeres, porque son muchas las extremeñas que han dado un paso al frente en defensa de los derechos de todas, dando ejemplo además con su propio trabajo. Pero las elegidas forman parte, sin duda, del amplio grupo de mujeres que en esta tierra defienden que la igualdad de oportunidades no puede ir ligada al género, que la maternidad no puede conllevar un coste en la promoción profesional, o que los cuidados no son exclusivamente femeninos. El avance en igualdad, coinciden, es incuestionable, en la misma medida que subrayan que aún queda camino por recorrer para que las cifras de paro, las de excedencias o las de violencia dejen de tener nombre de mujer.

Las ocho protagonistas, pues, son referentes en sus ámbitos profesionales y, por eso, son mujeres que siguen abriendo camino cada día en Extremadura. Algunas de ellas, además, en sectores que hasta no hace tanto parecían vetados a la mujer.

Es el caso de Aurora Vicente, jefa de Personal de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres; de Tatiana Fernández, capitana del equipo de fútbol femenino del Cacereño; o de la ingeniera Adela Barquero, responsable de generación hidroeléctrica en la cuenca del Tajo.

Mujeres líderes como Pilar Acosta, la primera en presidir una federación de empresarios de la construcción en España; María del Mar Lozano, primera mujer en dirigir la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes; Encarna Chacón, al frente de Comisiones Obreras que, junto con Patrocinio Sánchez, secrretaria regional de UGT, lidera la lucha sindical en la comunidad; y María Félix Tena, la primera magistrada en situarse en lo más alto de la justicia extremeña. Junto a todas ellas, Ara Sánchez, la jueza de la que hoy dependen las políticas de igualdad en la región.

Temas

Día Internacional de la Mujer