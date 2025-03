A. B. H. Viernes, 7 de marzo 2025 | Actualizado 08/03/2025 08:07h. Comenta Compartir

María Félix Tena (Monterrubio de la Serena, 1963), casada y madre de tres hijos, se licenció en Derecho y es juez desde 1998. Con 24 años empezó en un juzgado de instrucción de Coria, con 26 años juró como magistrada y presidenta de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres, después presidió este órgano y en 2020 se convirtió en la primera mujer al frente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

–Su elección se calificó como un hecho histórico en pleno siglo XXI.

–He sido la primera y por eso histórico. Pero, lógicamente, me hubiera gustado mucho no haber sido la primera.

–¿Le ha costado más llegar hasta donde lo ha hecho por ser mujer?

–Los números y las estadísticas responden a esto. Actualmente en la carrera judicial hay un 70% de mujeres y el resto de hombres. Pero en cuanto llegamos a los cargos de libre designación, el porcentaje no se corresponde en absoluto.

–¿Por qué?

–Es una cuestión social. Esta desproporción de cargos en la carrera judicial está en todas las profesiones. Porque se han seguido arrastrando pautas, comportamientos y mentalidades; por mera costumbre, casi instintivamente, la tendencia ha sido que para determinados cargos siempre ha sido primero el hombre y después la mujer.

–¿Esto ha cambiado?

–Quiero creer que las políticas en positivo de igualdad están teniendo su influencia en todos y cada uno de los ámbitos.

–¿Se puede hablar ya de igualdad real?

–Estamos en ello, pero no hemos llegado ni mucho menos.

–¿Qué falta?

–Queda una socialización importante, que de verdad nos creamos lo que decimos.

–¿Se puede hablar de igualdad sin mujeres en puestos de liderazgo?

–No, porque no responde a la sociedad. Tenemos una sociedad igualitaria, en cuanto a la proporción de hombres y mujeres, y por lo tanto todos los cargos en todas las profesiones tienen que responder a esa igualdad de género.

–A lo largo de su trayectoria profesional, ¿se ha sentido menospreciada por ser mujer?

–Sí, claro. He recibido un trato desigual por ser mujer. Antes quizás más claramente, ahora no se dice, no se habla, porque no es políticamente correcto y nadie lo entendería, pero tu lo palpas.

–¿En qué?

–En comportamientos, en actitudes, en llegar a un sitio y sentir que dicen 'uff, ya está aquí'. No lo dicen, pero tú lo notas.

–¿Es rechazo?

–Es precaución. Pero yo ya estoy acostumbrada, llego, hago mi trabajo, lo que creo que tengo que hacer y estoy donde tengo que estar. Es cierto que ya no noto esas situaciones, que lo que dice la cabeza ya no se traduce en un comportamiento de hecho.

–¿Sigue habiendo techos de cristal en la judicatura?

–Sigue habiéndolos en la sociedad y no son de cristal, porque se ven, son de hormigón armado, que son mucho más difíciles de romper.

–¿Es posible romperlos sin contar con los hombres?

–No quiero excluir a nadie. Yo formo parte de una sociedad rica y plural y lo que quiero es que esa sociedad sea igualitaria, que juntos, todos, lo hagamos. En épocas pasadas se prescindió de la mujer y no quiero caer en la misma situación.

–¿Qué consejo le da a las futuras generaciones?

–Les diría que sepan lo que quieren, que tengan claras sus metas, que son capaces de lograr lo que se propongan y que trabajen para conseguirlo.