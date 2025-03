A. B. H. Viernes, 7 de marzo 2025 | Actualizado 08/03/2025 08:09h. Comenta Compartir

Doctora en Historia del Arte, empezó con 23 años su carrera docente en la UEx, de los que nueve ha sido directora de departamento, María del Mar Lozano Bartolozzi (Pamplona, 1949) lleva toda la vida ligada a Cáceres. Casada y madre de dos hijos, quiera fuera también directora científica del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, se ha convertido en la primera mujer en dirigir la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes.

–¿Hay desigualdad en el ámbito docente?

–Yo no la he vivido. En mi carrera había muchas mujeres y en el mundo del profesorado, he tenido muchísimas colegas. Lo que yo creo que es importante es el ambiente en el que te mueves. Puedes conciliar si cuando llegas a casa te encuentras con un ámbito familiar que te apoya. Yo lo he tenido. No puede ser un conflicto llegar a casa, tener que irte a un congreso donde sea, y que sea un problema.

–¿Eso es un privilegio?

–No lo sé. Yo he tenido la oportunidad de compaginar.

–Pertenece a una institución con 24 miembros. ¿Cuántas son mujeres?

–Seis de 24. Somos pocas, pero es positivo que vaya creciendo el número.

Jorge Rey

–¿Por qué no lo ha hecho antes?

–Quizás por inercia y por costumbre supongo, porque seguro que había mujeres que podían ser académicas.

–¿Cómo valora convertirse en la primera mujer en dirigir una institución con más de cuatro décadas de historia?

–Lo valoro de manera positiva. Por fin una mujer ha tenido la oportunidad de serlo.

–Sucedió en el cargo a quien había sido su alumno. ¿Lo normal no es primero la maestra y después el pupilo?

–Pero ya habían transcurrido muchos años, ya no era el joven pupilo. Cuando Javier Pizarro fue director ya era una persona con una trayectoria.

–¿Está a favor de la paridad?

–No sé si está bien visto que se diga esto, pero yo estoy a favor de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, pero no estar en los órganos por paridad. Quizás estuvo bien recurrir a eso en un momento de urgencia para dar un salto necesario, pero ahora creo que ya no es bueno, que si se forma un tribunal de oposición, por ejemplo, no tiene que haber tantas mujeres y tantos hombres, si el tema en cuestión está desarrollado más por varias mujeres o varios hombres.

–¿Cree que hay igualdad real?

–Depende de los ámbitos. En el mundo del funcionariado y de la universidad, creo que sí podemos hablar de igualdad de oportunidades. No sé si en el mundo empresarial o en otros se puede decir lo mismo. Es triste escuchar noticias continuas de perjuicio a las mujeres, de una violencia que existe.

–¿En qué aspectos se debería avanzar?

–En educación, porque es fundamental para todo, para que la sociedad sea más igualitaria, para que el patrimonio sea más respetado, todo pasa por la educación. Pero sí creo que hay avances en igualdad, soy optimista. En la sociedad en la que yo vivo, veo que mis hijos tienen una mentalidad de compartir responsabilidades y cuidados, de respeto y de igualdad. Pero lo cierto es que yo lo he vivido siempre.

–¿Qué consejo le daría a las futuras generaciones?

–Les diría a las futuras generaciones, chicas y chicos, que hay que ser luchador, responsable y tener ilusión. En la vida se puede progresar cuando todavía tienes ilusión por las cosas, por sacar adelante proyectos con otras personas.

Temas

Día Internacional de la Mujer