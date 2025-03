A. B. H. Viernes, 7 de marzo 2025 | Actualizado 08/03/2025 08:06h. Comenta Compartir

Ha estudiado Educación Infantil, pero ha convertido su pasión, «juego al fútbol desde que tengo uso de razón», en su profesión. Tatiana Fernández Bernal (Monroy, 1993) inició su carrera futbolística cuando se creó el equipo femenino del Cacereño y hoy es la capitana.

–¿Qué le dijeron en casa cuando contó que quería ser futbolista?

–Me apoyaron como siempre lo han hecho. Nadie se extrañó porque yo jugaba al fútbol desde pequeña, siempre estaba con el balón. Además, mi padre ha sido futbolista, portero en un equipo amateur, y mi madre es muy futbolera.

–¿Qué es para usted la igualdad?

–Tener las mismas oportunidades para todo que cualquier otra persona, no sentirme inferior por ser mujer en ningún ámbito.

–¿Hay igualdad en su ámbito?

–No.

–¿Cuál es la mayor desigualdad en el fútbol?

–La brecha salarial que sufrimos las mujeres.

–¿Cree que deberían cobrar igual que los hombres?

–Esa desigualdad me parece una pena, pero creo que vamos avanzando. Aunque damos pasos pequeños, son pasos firmes. No creo que esa brecha deje de existir, pero sí que irá a menos. De todas formas, la inflación del fútbol masculino es insostenible y para el femenino es una utopía. Creo que la burbuja del fútbol va a estallar en algún momento. Si no se corrige, veremos partidos demasiado aburridos.

–¿La sociedad ha asumido el fútbol femenino?

–Una gran parte diría que sí, pero también que nos queda mucho trabajo por delante. Yo, por ejemplo, en mi entorno, en mi pueblo, en Cáceres y en Extremadura, solo siento el cariño de la gente, los comentarios siempre son positivos. Pero en las redes sociales sigue habiendo muchos que menosprecian el fútbol femenino. Así que, aunque creo que ha llegado para quedarse, aún nos quedan muchas mentes por abrir.

–A lo largo de su trayectoria profesional, ¿ha padecido actitudes machistas?

–Lo cierto es que tengo una carrera en la que estoy disfrutando y antes, cuando era niña y jugaba con mis amigos en el pueblo, también lo hacía. Pero sí he sufrido una actitud machista. Un único episodio cuando ya estaba federaba y jugamos un partido en Ceuta. Estaba siendo feo porque había una gran desigualdad arbitral, así que se lo dijimos al árbitro. Nos dijo que arbitraba obligado, que si por él fuera no arbitraría ningún partido de mujeres. El fútbol entonces pasó a ser lo de menos. Me pareció un menosprecio absoluto. Me enfrenté a él y me expulsó.

–¿El beso no consentido a Jenni Hermoso perjudica o beneficia al fútbol femenino?

–Creo que ha traspasado fronteras y no es que perjudique al fútbol femenino, creo que perjudica a España y a la sociedad en la que vivimos, mostrando al mundo una imagen lamentable.

–¿Cuál es el mayor coste que hay que pagar por ser mujer para triunfar en su profesión?

–El tener una familia. El mayor coste que tenemos es ser madre, es difícil serlo, esta es la verdad. Hay clubes que no respetan el nuevo convenio que tenemos y en el que el embarazo es un punto destacado. Se supone que hay que acompañar a la mujer en el proceso, pero no siempre esa así. El embarazo para nosotras es uno de los asuntos más controvertidos.

–¿Qué consejo da a las futuras generaciones?

–Les diría que trabajen en lo que les guste, que se marquen unos objetivos y que sean constantes en el esfuerzo, que no se rindan aunque tengan detractores.