Graduada en Ingeniería Eléctrica, Adela Barquero (Badajoz, 1974), arrancó su trayectoria profesional en Iberdrola en 1998 y desde 2017 es responsable de generación hidroeléctrica en la cuenca del Tajo.

–Está al frente de 7 presas y 11 centrales hidroeléctricas en la cuenca del Tajo, ¿le ha costado llegar hasta aquí?

–Creo que soy una afortunada por poder desarrollar una actividad con un grado tan elevado de combinación de aspectos técnicos y de gestión. Mi trabajo es apasionante. Cuando inicié mi formación en la Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz no sabía que existía el trabajo que hoy desempeño. Sí tenía clarísimo que me interesaba especialmente todo lo relacionado con la generación y distribución de la energía, desde un punto de vista muy técnico. Más tarde descubrí que desde la ingeniería se podían hacer muchas más cosas desarrollando otras habilidades. Llegar a mi puesto actual requiere de formación, determinadas cualidades y también experiencia, esto es, un progreso basado en el esfuerzo personal. El sector eléctrico es mucho más complejo de lo que se pueda percibir desde el exterior. He tenido la suerte de trabajar en una gran empresa, como Iberdrola, en la que es posible desarrollar la carrera profesional con multitud de enfoques, todos enriquecedores.

–¿Considera que eligió una profesión de hombres?

–La ingeniería es una profesión para personas a las que les atrae resolver problemas a través de la técnica. Las mujeres no nacemos con ninguna limitación que nos impida o dificulte dedicarnos a ella. No la considero una profesión de hombres.

–El ámbito de las ingenierías continúa acotado en gran medida a los hombres, ¿por qué cree que sucede?

–Las ingenierías no están acotadas a los hombres. Sí es cierto que proporcionalmente hay menos mujeres que hombres en las escuelas de ingeniería, al igual que es baja la presencia de mujeres y niñas en las ramas de los institutos de formación profesional vinculadas a la tecnología. Si las profesionales formadas son menos, es perfectamente lógico que esto se traslade a los sectores para los que se preparan. Eso no quiere decir que las mujeres no podamos prepararnos para ser ingenieras o trabajar como ingenieras. El origen está en que se elige menos este camino. Eso sí puede estar motivado en parte por falta de visibilidad de referentes femeninos en ella.

–A lo largo de su trayectoria, ¿ha recibido un trato desigual por ser mujer?

–Mi experiencia puede ser como la de cualquier otro compañero o compañera de formación o de trabajo. No podría añadir ningún matiz por ser mujer.

–¿Cree preciso que se continúe celebrando el 8M?

–Este día debe servir para reflexionar y dar visibilidad al camino recorrido. Me parece interesante recordar que los avances conseguidos han sido una conquista de todos.

–¿Qué consejos da a las generaciones futuras?

–Les diría que no se condicionen ni permitan que nadie les encasille de ninguna forma, evitando identificar determinados roles con un colectivo concreto. En relación con las disciplinas STEM, me gustaría animar a todos aquellos que tengan dudas sobre si ése es su camino, a que se acerquen a ellas, ya que permiten desarrollar habilidades que dan acceso a un abanico de puestos de trabajo mucho más amplio del evidente, especialmente en la gestión.