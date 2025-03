Ana B. Hernández Viernes, 7 de marzo 2025 | Actualizado 08/03/2025 08:12h. Comenta Compartir

Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 2008 y cinco años después alcanzó el grado de teniente. En 2020 ascendió a capitana, en 2024 a comandante y, en la actualidad, Aurora Vicente (Cáceres, 1985), casada y madre de una niña, es la primera mujer al frente de la Jefatura de Personal y Apoyo de la Comandancia de Cáceres.

–¿Por qué eligió ser guardia civil?

–Desde bien pequeña, mi madre solía ponerme en la televisión los desfiles del 12 de octubre y me encantaba. Siempre fue algo que me llamaba mucho la atención y, cuando llegó el momento de decidir qué camino debía tomar, había algo dentro de mí que me empujaba a escoger este camino. Aposté por escuchar esa intuición y confiar en mí. Y lo que era una atracción hoy es una verdadera vocación de servicio.

–¿Sorprendió en su familia?

–Llamó muchísimo la atención. Era una profesión que socialmente estaba vinculada a los hombres. De hecho, al principio, a mi padre no le hizo mucha gracia la elección y mi madre jugó un papel fundamental en todo este proceso, pues fue ella quien, desde el primer momento, confió en mí. Gracias a su apoyo incondicional, pude seguir adelante con mi decisión.

–¿La Guardia Civil sigue siendo un mundo de hombres?

–Sí en cuanto a su composición, ya que actualmente las mujeres solo representan un 10,45%. Pero si hablamos en sentido de igualdad de oportunidades, no. La Guardia Civil cuenta con un Plan de Igualdad que garantiza que tanto mujeres como hombres tengan las mismas oportunidades en cuanto al acceso, la formación, ascensos y desarrollo profesional.

–¿Ha padecido actitudes machistas?

–La Guardia Civil es un reflejo de la sociedad y es cierto que en el pasado han existido actitudes machistas. Las primeras mujeres que formaron parte de la institución tuvieron que hacer un gran esfuerzo para abrir camino en un mundo predominantemente masculino. Pero yo me he sentido siempre una más y no he tenido que hacer frente a este tipo de situaciones.

–¿Cree que la igualdad es un hecho?

–La igualdad no es algo que pueda alcanzarse simplemente con el paso del tiempo. No basta con esperar a que las medidas ya tomadas nos conduzcan a ella. Se han dado pasos muy importantes, pero alcanzar una igualdad real y efectiva requiere seguir con un trabajo continuo y constante. Es clave seguir sensibilizando a la sociedad en su conjunto para que las barreras que aún persisten en la práctica se eliminen.

–¿Cómo llevan sus compañeros acatar órdenes de una mujer?

–Creo que no depende del sexo de quien da la orden, sino más bien del estilo de mando o liderazgo; en definitiva, de la persona. Este es un tema amplio, porque cada uno tiene su propio enfoque. De hecho, hay compañeros que incluso prefieren tener una mujer como mando o compañera debido a las experiencias particulares que han tenido. El estilo de mando de las mujeres suele ser más cercano y empático y nuestra forma de organizar también puede diferir, pero no se trata de generalizar. Al final, lo importante es trabajar con respeto mutuo y tener claro el puesto que ocupa cada uno dentro de la institución.

–¿Qué consejo da a las generaciones futuras?

–Mi consejo es que no se pongan límites. Muchas veces el miedo o la incertidumbre nos frena y nos detiene, pero la clave está en ser fiel a una misma y en confiar en nuestras propias capacidades.