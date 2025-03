A. B. H. Viernes, 7 de marzo 2025 | Actualizado 08/03/2025 08:05h. Comenta Compartir

Estudió Magisterio, aprobó la oposición con 22 años y empezó a trabajar en el centro de menores de Trujillo. Pero la muerte inesperada de su padre conllevó un giro completo a su vida. Pilar Acosta (Mérida, 1963), casada y madre de dos hijos, se puso entonces al frente de la empresa familiar con 27 años y fue la primera mujer en presidir una federación de empresarios de la construcción en Extremadura y en España.

–¿Asumió la dirección de la empresa familiar por responsabilidad? ¿Es cosa de mujeres?

–Soy la segunda de 6 hermanos y la única mujer y, en esos momentos también, la única que tenía la vida más o menos encauzada y resuelta. La familia vivía de la empresa y había que continuar. Me puse al frente de ella por responsabilidad familiar y porque el corazón pudo más que la cabeza. No sé si es cosa de mujeres o no. Aquella decisión fue por necesidad de continuar el legado de nuestro padre y porque el resto de la familia vivía de la empresa.

–¿Fue duro adaptarse a un mundo de hombres?

–Fue duro porque no estaba formada para el mundo empresarial y tuve que hacerlo a marcha forzada. Pero a la vez que duro, fue muy enriquecedor. Yo no tuve ningún problemas en adaptarme al sector de la construcción. El problema lo tenían los hombres porque no entendían ni aceptaban que yo dirigiera la empresa. Buscaban y reclamaban la figura de mi hermano mayor. Pero eso solo duró un par de meses. En cuanto vieron cómo trabajaba, empezaron a confiar. Con el tiempo algunos me confesaron que no creían que tuviera la capacidad de tirar para adelante, pero también que se equivocaron.

–¿La construcción sigue siendo un sector masculinizado?

–Siempre ha habido mujeres trabajando en la construcción, sobre todo en los procesos técnicos. Pero es verdad que pocas hay dirigiendo o subidas a un andamio. Se ha avanzado mucho, pero aún queda también mucho para que pueda haber una situación paritaria entre hombres y mujeres en el día a día de una obra.

Jorge Rey

–La recesión económica le obligó a reinventarse y se puso al frente del Hotel Don Manuel. ¿Le gusta el liderazgo?

–Todas las crisis profesionales o personales ayudan u obligan a uno a reinventarse. Por circunstancias de la vida me ha tocado liderar. Quizás porque tengo capacidades para ello y porque me gusta lo que hago.

–¿Se puede hablar de igualdad sin mujeres en los puestos de liderazgo?

–Habrá igualdad cuando tengamos las mismas oportunidades para estar donde queramos estar, independientemente que sea liderando o no. La elección debe ser siempre personal y nuestra. Lo que se tiene que dar son las circunstancias para que eso suceda.

–¿Durante su trayectoria profesional ha padecido actitudes machistas?

–Lo han intentado alguna que otra vez. Pero nunca las he permitido. Siempre las he afrontado de cara y las he recriminado sobre la marcha.

–¿Ha igualdad real?

–No.

–¿En qué hay que avanzar?

–En educación en valores y en compromisos con la maternidad. Es una etapa que muchas mujeres se piensan más y se la plantean más tarde, pues tienen que hacer un paréntesis en su vida y, a veces, prescindir o renunciar a las oportunidades o éxitos alcanzados.

–¿Qué consejo le daría a las futuras generaciones?

–Les diría que la clave está en ser protagonistas del cambio, no solo espectadores.