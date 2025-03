Más de 22.000 extremeños se benefician del plan de pensiones de la construcción

El plan de pensiones sectorial de la construcción está en marcha desde el 1 de febrero. La iniciativa, la primera en España, respaldada por un ... convenio colectivo, beneficiará a más de 22.000 trabajadores en Extremadura, según calculan los agentes sociales. A nivel nacional ese número se eleva hasta rozar el millón de personas.

Los asalariados del sector tienen desde ahora un plan de pensiones al que sus empresas deben hacer de manera obligatoria aportaciones mensuales que rondan los 20 euros por término medio. «Son unas cantidades asumibles», explica Mateo Guerra, secretario general de CC OO Hábitat en Extremadura.

Esas contribuciones de las empresas varían en función del salario y en 2024 se mueven entre los 209 euros y los 256 euros para el año completo por trabajador. Es una medida que afecta a todos los trabajadores que sean contratados a partir del 31 de enero de este ejercicio.

«La patronal se ha sumado de manera voluntaria y suponemos que el plan extenderá a otros sectores» Joaquín Sánchez CNC Extremadura

«Es una iniciativa que nace de la negociación colectiva, por lo que no hay ningún tipo de rechazo» Mateo Guerra CC OO Hábitat

«Es un coste añadido para las empresas y la parte más gravosa es el pago por el carácter retroactivo» José Luis Iglesias Pymecon

Quienes tenían contratos previos no tienen derecho a esas contribuciones si cobran «cantidades superiores a las establecidas en las tablas del convenio provincial», explican desde CC OO.

El inicio de la iniciativa ha sido bien acogido por el sector. «Nace de la negociación colectiva, por lo que no hay ningún tipo de rechazo», comenta Guerra. «La patronal se ha sumado voluntariamente y suponemos que se irá extendiendo a otros sectores de actividad», añade Joaquín Sánchez, secretario general de CNC Extremadura (la delegación regional de la Confederación Nacional de la Construcción).

Realmente, las aportaciones económicas se remontarán a enero de 2022. «Es un coste añadido para las empresas y la parte más gravosa es el pago por el carácter retroactivo que tiene la entrada en vigor del plan de pensiones», expone Iglesias.

Ese pago extraordinario asciende a unos 450 euros por trabajador y las empresas tienen de plazo hasta abril para ingresar todas las mensualidades desde el 1 de enero de 2022 al 31 de enero de 2024. Son 25 mensualidades. «Creemos que no va a haber ningún problema, porque realmente son cuantías que las empresas se han ahorrado en este tiempo y que el trabajador ha dejado de percibir», señala el dirigente de CC OO Hábitat.

Objetivo

Las dificultades a la hora de completar sus plantillas es uno de los problemas que más preocupan las empresas de la construcción, pero también de otros sectores productivos.

La escasez de mano de obra, sobre todo para los puestos de trabajo que requieren cualificación y experiencia es una realidad sobre la que los agentes del sector llevan advirtiendo desde antes de la pandemia. «Nos faltan 10.000 trabajadores en el sector desde hace un par de años», asegura el secretario general de CNC Extremadura.

No es extraño que empresas rechacen obras y trabajos porque no tienen la plantilla suficiente para llevarlos a cabo. Del mismo modo, y por similares motivos, hay licitaciones públicas a las que no concurre ninguna empresa y que quedan desiertas, aunque también afectan el alza de costes y las condiciones de revisión de los precios de los contratos públicos.

El dinero recuperará en el momento de la jubilación o si hay una situación de invalidez o de paro de larga duración

Los responsables del sector reconocen que no son capaces de atraer mano de obra. Ahora esperan que la entrada en vigor de un plan de pensiones específico para los trabajadores de la construcción sirva para cambiar esa situación. «La idea es hacer más atractivo el sector», reconoce el gerente de Pymecon.

La visión de los sindicatos es muy similar. «Valoramos muy positivamente el plan de pensiones; hemos trabajado mucho para que sea una realidad y esperamos que sirva de estímulo para el sector», comenta Guerra desde CC OO Hábitat.

Funcionamiento

Como en cualquier plan de pensiones, el dinero lo podrán retirar los trabajadores en el momento de la jubilación o de que se produzca una incapacidad permanente. Aunque se abre la posibilidad de recuperarlo en caso de desempleo de larga duración.

Cambiar de sector de actividad no supone perder el fondo. Quedaría en suspenso hasta la jubilación. Esta y otras dudas son as que están tratando de solventar las organizaciones empresariales mediante jornadas informativas. Pymecon, por ejemplo, desarrolló una sesión el pasado 1 de febrero en la que intervinieron Jorge Alarcón, economista de CNC Extremadura, y Francisco Javier Alcaraz, responsable de la aplicación Aporta+.

Porque los trabajadores tendrán a su disposición esa aplicación para hacer un seguimiento de su fondo.

La gestión de ese fondo corresponde inicialmente a La Caixa, que fue la entidad elegida por la Fundación Laboral de la Construcción. «Los trabajadores pueden hacer aportaciones adicionales y mover sus planes a otras entidades», explica Alarcón, que apostilla que el dinero del fondo se invertirá en su mayor parte en renta fija y que no hay una rentabilidad garantizada.

Dudas

A pesar de la puesta en marcha de la iniciativa todavía hay dudas entre los representantes de los trabajadores y de las empresas. Por ejemplo, qué sucede con los fondos de las personas que han trabajado en 2022 o en 2023 para empresas que ya no existen. «Tenemos unas reuniones en Madrid los días 19 y 20 de febrero para ir resolviendo las cuestiones que todavía no tenemos claras», informa el responsables de CC OO Hábitat en Extremadura.

Igualmente, CNC Extremadura tiene previstas más citas. «Continuaremos organizando jornadas informativas para explicar en qué consiste este plan de pensiones», concluye Sánchez.