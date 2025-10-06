Tostas otoñales rápidas e irresistibles

Julie de Yuka Lunes, 6 de octubre 2025, 16:33 Comenta Compartir

El otoño ya está aquí y los días pasan volando. Entre compras, trabajo y mil compromisos, a veces queda poco tiempo para cocinar. Pero no te preocupes: tenemos la solución perfecta para disfrutar de platos saludables sin estrés.

Prepara en minutos cuatro recetas irresistibles de tostas: rápidas, equilibradas y llenas de sabor. Son ideales para un almuerzo ligero, una cena improvisada o una pausa nutritiva en medio de la rutina.

Tostas con huevos, tomates secos y rúcula

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 5 minutos

Tiempo total 15 minutos

Comensales 4 Categorías Tostas Entrantes Ingredientes 1 barra de pan

8 huevos

6 a 8 tomates secos (si no son en aceite, rehidratarlos unos minutos en agua caliente)

2 puñados de rúcula

2 cucharadas de piñones

Aceite de oliva

Sal y pimienta recién molida

Bayas rosas trituradas o molidas Preparación Tostar los piñones en una sartén sin grasa hasta que estén dorados. Reservar.

Cortar los tomates secos en tiras finas. Reservar.

Batir los huevos en un bol, añadir sal y pimienta. Cocinar a fuego lento en una sartén con un chorrito de aceite de oliva, removiendo constantemente, hasta obtener unos huevos revueltos bien cremosos.

Cortar la barra de pan en dos y luego cada mitad a lo largo, para obtener 4 tostas. Se pueden tostar ligeramente para que sean más crujientes.

Cubrir cada tosta con los huevos revueltos. Añadir las tiras de tomate seco, los piñones dorados y unas hojas de rúcula. Terminar con una pizca de bayas rosas trituradas y degustar enseguida.

Tostas de pan integral hummus, feta y remolacha

Tiempo de preparación 15 minutos

Tiempo de cocción 0

Tiempo total 15 minutos

Comensales 4 Categorías Tostas Entrantes Ingredientes 4 rebanadas de pan integral (tostadas si prefieres que estén crujientes)

2 remolachas pequeñas cocidas

80 g de queso feta

4 a 6 pepinillos en vinagre

1 frasco de garbanzos (250 g escurridos)

2 cucharadas de pasta de sésamo (tahini)

1 diente de ajo

El zumo de ½ limón

2 cucharaditas de comino molido

3 a 4 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta recién molida

Algunas ramitas de eneldo

Semillas de sésamo para decorar (opcional) Preparación Preparar el hummus: en el vaso de una batidora, añadir los garbanzos escurridos, la pasta de sésamo, el ajo pelado, el zumo de limón, el comino y el aceite de oliva. Triturar hasta obtener una textura suave y cremosa. Ajustar con un poco de agua o aceite si es necesario. Salpimentar al gusto.

Cortar las remolachas en rodajas finas y los pepinillos en dados pequeños.

Untar cada rebanada de pan con una capa generosa de hummus. Colocar encima las rodajas de remolacha, el queso feta desmenuzado y los dados de pepinillo. Espolvorear con semillas de sésamo y ramitas de eneldo. Servir de inmediato.

Tostas con calabaza y queso de cabra fresco

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 15 minutos

Tiempo total 25 minutos

Comensales 4 Categorías Tostas Entantes Ingredientes 4 rebanadas de pan integral

½ calabaza potimarrón

120 g de queso de cabra fresco

1 chalota

1 manojo pequeño de cebollino

1 cucharadita de pimentón

2 cucharadas de semillas de calabaza

Aceite de oliva

Sal y pimienta recién molida Preparación Lavar bien la calabaza, partirla por la mitad, retirar las semillas y cortar la pulpa en cubos grandes. No es necesario pelarla: su piel es fina y comestible.

Calentar un chorrito de aceite de oliva en una sartén. Añadir los cubos de calabaza, salpimentar y espolvorear con pimentón. Cocinar a fuego medio de 12 a 15 minutos, removiendo con frecuencia, hasta que estén tiernos y ligeramente dorados.

Mientras tanto, pelar y picar finamente la chalota. Picar el cebollino.

Mezclar en un bol el queso de cabra fresco con la chalota y el cebollino. Ajustar sal y pimienta si es necesario.

Untar las rebanadas de pan con esta mezcla, añadir los cubos de calabaza aún tibios y espolvorear con semillas de calabaza. Servir enseguida.

Tostas de pan integral higos, ricotta y miel

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 5 minutos

Tiempo total 15 minutos

Comensales 4 Categorías Tostas Entrantes Ingredientes 8 rebanadas de pan integral (mejor si son un poco gruesas y ligeramente tostadas)

8-10 higos frescos bien maduros

200 g de ricotta

2 cucharaditas de miel líquida

Unas ramitas de tomillo fresco (o un poco de tomillo seco)

1 puñado de nueces

Sal y pimienta al gusto Preparación Lavar y secar los higos. Cortar en cuartos y reservar la mitad para guarnir la tosta.

En una sartén, saltear la otra mitad con 1 cucharadita de miel y unas ramitas de tomillo. Cocinar a fuego lento 4-5 minutos, hasta que estén ligeramente caramelizados.

Mientras tanto, batir la ricotta en un bol con un tenedor para darle cremosidad. Sazonar con un poco de sal y pimienta.

Untar cada rebanada de pan con la ricotta. Colocar encima los cuartos de higos crudos y caramelizados, alternándolos. Añadir unas nueces, la otra cucharadita de miel y espolvorear con tomillo fresco. Servir de inmediato.