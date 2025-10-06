Tostas otoñales rápidas e irresistibles

La receta de HOYTostas otoñales rápidas e irresistibles
Cuatro recetas para un desayuno completo cualquier día de la semana
Julie de Yuka
Lunes, 6 de octubre 2025, 16:33
El otoño ya está aquí y los días pasan volando. Entre compras, trabajo y mil compromisos, a veces queda poco tiempo para cocinar. Pero no te preocupes: tenemos la solución perfecta para disfrutar de platos saludables sin estrés.
Prepara en minutos cuatro recetas irresistibles de tostas: rápidas, equilibradas y llenas de sabor. Son ideales para un almuerzo ligero, una cena improvisada o una pausa nutritiva en medio de la rutina.
-
Tostas con huevos, tomates secos y rúcula
-
Tiempo de preparación
10 minutos
-
Tiempo de cocción
5 minutos
-
Tiempo total
15 minutos
-
Comensales
4
Categorías
Tostas
Entrantes
Ingredientes
-
1 barra de pan
-
8 huevos
-
6 a 8 tomates secos (si no son en aceite, rehidratarlos unos minutos en agua caliente)
-
2 puñados de rúcula
-
2 cucharadas de piñones
-
Aceite de oliva
-
Sal y pimienta recién molida
-
Bayas rosas trituradas o molidas
Preparación
-
Tostar los piñones en una sartén sin grasa hasta que estén dorados. Reservar.
-
Cortar los tomates secos en tiras finas. Reservar.
-
Batir los huevos en un bol, añadir sal y pimienta. Cocinar a fuego lento en una sartén con un chorrito de aceite de oliva, removiendo constantemente, hasta obtener unos huevos revueltos bien cremosos.
-
Cortar la barra de pan en dos y luego cada mitad a lo largo, para obtener 4 tostas. Se pueden tostar ligeramente para que sean más crujientes.
-
Cubrir cada tosta con los huevos revueltos. Añadir las tiras de tomate seco, los piñones dorados y unas hojas de rúcula. Terminar con una pizca de bayas rosas trituradas y degustar enseguida.
-
Tostas de pan integral hummus, feta y remolacha
-
Tiempo de preparación
15 minutos
-
Tiempo de cocción
0
-
Tiempo total
15 minutos
-
Comensales
4
Categorías
Tostas
Entrantes
Ingredientes
-
4 rebanadas de pan integral (tostadas si prefieres que estén crujientes)
-
2 remolachas pequeñas cocidas
-
80 g de queso feta
-
4 a 6 pepinillos en vinagre
-
1 frasco de garbanzos (250 g escurridos)
-
2 cucharadas de pasta de sésamo (tahini)
-
1 diente de ajo
-
El zumo de ½ limón
-
2 cucharaditas de comino molido
-
3 a 4 cucharadas de aceite de oliva
-
Sal y pimienta recién molida
-
Algunas ramitas de eneldo
-
Semillas de sésamo para decorar (opcional)
Preparación
-
Preparar el hummus: en el vaso de una batidora, añadir los garbanzos escurridos, la pasta de sésamo, el ajo pelado, el zumo de limón, el comino y el aceite de oliva. Triturar hasta obtener una textura suave y cremosa. Ajustar con un poco de agua o aceite si es necesario. Salpimentar al gusto.
-
Cortar las remolachas en rodajas finas y los pepinillos en dados pequeños.
-
Untar cada rebanada de pan con una capa generosa de hummus. Colocar encima las rodajas de remolacha, el queso feta desmenuzado y los dados de pepinillo. Espolvorear con semillas de sésamo y ramitas de eneldo. Servir de inmediato.
-
Tostas con calabaza y queso de cabra fresco
-
Tiempo de preparación
10 minutos
-
Tiempo de cocción
15 minutos
-
Tiempo total
25 minutos
-
Comensales
4
Categorías
Tostas
Entantes
Ingredientes
-
4 rebanadas de pan integral
-
½ calabaza potimarrón
-
120 g de queso de cabra fresco
-
1 chalota
-
1 manojo pequeño de cebollino
-
1 cucharadita de pimentón
-
2 cucharadas de semillas de calabaza
-
Aceite de oliva
-
Sal y pimienta recién molida
Preparación
-
Lavar bien la calabaza, partirla por la mitad, retirar las semillas y cortar la pulpa en cubos grandes. No es necesario pelarla: su piel es fina y comestible.
-
Calentar un chorrito de aceite de oliva en una sartén. Añadir los cubos de calabaza, salpimentar y espolvorear con pimentón. Cocinar a fuego medio de 12 a 15 minutos, removiendo con frecuencia, hasta que estén tiernos y ligeramente dorados.
-
Mientras tanto, pelar y picar finamente la chalota. Picar el cebollino.
-
Mezclar en un bol el queso de cabra fresco con la chalota y el cebollino. Ajustar sal y pimienta si es necesario.
-
Untar las rebanadas de pan con esta mezcla, añadir los cubos de calabaza aún tibios y espolvorear con semillas de calabaza. Servir enseguida.
-
Tostas de pan integral higos, ricotta y miel
-
Tiempo de preparación
10 minutos
-
Tiempo de cocción
5 minutos
-
Tiempo total
15 minutos
-
Comensales
4
Categorías
Tostas
Entrantes
Ingredientes
-
8 rebanadas de pan integral (mejor si son un poco gruesas y ligeramente tostadas)
-
8-10 higos frescos bien maduros
-
200 g de ricotta
-
2 cucharaditas de miel líquida
-
Unas ramitas de tomillo fresco (o un poco de tomillo seco)
-
1 puñado de nueces
-
Sal y pimienta al gusto
Preparación
-
Lavar y secar los higos. Cortar en cuartos y reservar la mitad para guarnir la tosta.
-
En una sartén, saltear la otra mitad con 1 cucharadita de miel y unas ramitas de tomillo. Cocinar a fuego lento 4-5 minutos, hasta que estén ligeramente caramelizados.
-
Mientras tanto, batir la ricotta en un bol con un tenedor para darle cremosidad. Sazonar con un poco de sal y pimienta.
-
Untar cada rebanada de pan con la ricotta. Colocar encima los cuartos de higos crudos y caramelizados, alternándolos. Añadir unas nueces, la otra cucharadita de miel y espolvorear con tomillo fresco. Servir de inmediato.