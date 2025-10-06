HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Yuka

La receta de HOY

Tostas otoñales rápidas e irresistibles

Cuatro recetas para un desayuno completo cualquier día de la semana

Julie de Yuka

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:33

Comenta

El otoño ya está aquí y los días pasan volando. Entre compras, trabajo y mil compromisos, a veces queda poco tiempo para cocinar. Pero no te preocupes: tenemos la solución perfecta para disfrutar de platos saludables sin estrés.

Prepara en minutos cuatro recetas irresistibles de tostas: rápidas, equilibradas y llenas de sabor. Son ideales para un almuerzo ligero, una cena improvisada o una pausa nutritiva en medio de la rutina.

  1. Imagen principal - Tostas con huevos, tomates secos y rúcula

    Tostas con huevos, tomates secos y rúcula

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    5 minutos

  • Tiempo total

    15 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Tostas

Entrantes

Ingredientes

  • 1 barra de pan

  • 8 huevos

  • 6 a 8 tomates secos (si no son en aceite, rehidratarlos unos minutos en agua caliente)

  • 2 puñados de rúcula

  • 2 cucharadas de piñones

  • Aceite de oliva

  • Sal y pimienta recién molida

  • Bayas rosas trituradas o molidas

Preparación

  • Tostar los piñones en una sartén sin grasa hasta que estén dorados. Reservar.

  • Cortar los tomates secos en tiras finas. Reservar.

  • Batir los huevos en un bol, añadir sal y pimienta. Cocinar a fuego lento en una sartén con un chorrito de aceite de oliva, removiendo constantemente, hasta obtener unos huevos revueltos bien cremosos.

  • Cortar la barra de pan en dos y luego cada mitad a lo largo, para obtener 4 tostas. Se pueden tostar ligeramente para que sean más crujientes.

  • Cubrir cada tosta con los huevos revueltos. Añadir las tiras de tomate seco, los piñones dorados y unas hojas de rúcula. Terminar con una pizca de bayas rosas trituradas y degustar enseguida.

  1. Imagen principal - Tostas de pan integral hummus, feta y remolacha

    Tostas de pan integral hummus, feta y remolacha

  • Tiempo de preparación

    15 minutos

  • Tiempo de cocción

    0

  • Tiempo total

    15 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Tostas

Entrantes

Ingredientes

  • 4 rebanadas de pan integral (tostadas si prefieres que estén crujientes)

  • 2 remolachas pequeñas cocidas

  • 80 g de queso feta

  • 4 a 6 pepinillos en vinagre

  • 1 frasco de garbanzos (250 g escurridos)

  • 2 cucharadas de pasta de sésamo (tahini)

  • 1 diente de ajo

  • El zumo de ½ limón

  • 2 cucharaditas de comino molido

  • 3 a 4 cucharadas de aceite de oliva

  • Sal y pimienta recién molida

  • Algunas ramitas de eneldo

  • Semillas de sésamo para decorar (opcional)

Preparación

  • Preparar el hummus: en el vaso de una batidora, añadir los garbanzos escurridos, la pasta de sésamo, el ajo pelado, el zumo de limón, el comino y el aceite de oliva. Triturar hasta obtener una textura suave y cremosa. Ajustar con un poco de agua o aceite si es necesario. Salpimentar al gusto.

  • Cortar las remolachas en rodajas finas y los pepinillos en dados pequeños.

  • Untar cada rebanada de pan con una capa generosa de hummus. Colocar encima las rodajas de remolacha, el queso feta desmenuzado y los dados de pepinillo. Espolvorear con semillas de sésamo y ramitas de eneldo. Servir de inmediato.

  1. Imagen principal - Tostas con calabaza y queso de cabra fresco

    Tostas con calabaza y queso de cabra fresco

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    15 minutos

  • Tiempo total

    25 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Tostas

Entantes

Ingredientes

  • 4 rebanadas de pan integral

  • ½ calabaza potimarrón

  • 120 g de queso de cabra fresco

  • 1 chalota

  • 1 manojo pequeño de cebollino

  • 1 cucharadita de pimentón

  • 2 cucharadas de semillas de calabaza

  • Aceite de oliva

  • Sal y pimienta recién molida

Preparación

  • Lavar bien la calabaza, partirla por la mitad, retirar las semillas y cortar la pulpa en cubos grandes. No es necesario pelarla: su piel es fina y comestible.

  • Calentar un chorrito de aceite de oliva en una sartén. Añadir los cubos de calabaza, salpimentar y espolvorear con pimentón. Cocinar a fuego medio de 12 a 15 minutos, removiendo con frecuencia, hasta que estén tiernos y ligeramente dorados.

  • Mientras tanto, pelar y picar finamente la chalota. Picar el cebollino.

  • Mezclar en un bol el queso de cabra fresco con la chalota y el cebollino. Ajustar sal y pimienta si es necesario.

  • Untar las rebanadas de pan con esta mezcla, añadir los cubos de calabaza aún tibios y espolvorear con semillas de calabaza. Servir enseguida.

  1. Imagen principal - Tostas de pan integral higos, ricotta y miel

    Tostas de pan integral higos, ricotta y miel

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    5 minutos

  • Tiempo total

    15 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Tostas

Entrantes

Ingredientes

  • 8 rebanadas de pan integral (mejor si son un poco gruesas y ligeramente tostadas)

  • 8-10 higos frescos bien maduros

  • 200 g de ricotta

  • 2 cucharaditas de miel líquida

  • Unas ramitas de tomillo fresco (o un poco de tomillo seco)

  • 1 puñado de nueces

  • Sal y pimienta al gusto

Preparación

  • Lavar y secar los higos. Cortar en cuartos y reservar la mitad para guarnir la tosta.

  • En una sartén, saltear la otra mitad con 1 cucharadita de miel y unas ramitas de tomillo. Cocinar a fuego lento 4-5 minutos, hasta que estén ligeramente caramelizados.

  • Mientras tanto, batir la ricotta en un bol con un tenedor para darle cremosidad. Sazonar con un poco de sal y pimienta.

  • Untar cada rebanada de pan con la ricotta. Colocar encima los cuartos de higos crudos y caramelizados, alternándolos. Añadir unas nueces, la otra cucharadita de miel y espolvorear con tomillo fresco. Servir de inmediato.

