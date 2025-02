Sopa de pollo y almendras estilo Jane Austen

María del Mar Jiménez Redal (La Cocina Alternativa) Miércoles, 20 de noviembre 2024, 18:20 Comenta Compartir

Como fan de Jane Austen y de las películas de época en general, no he podido resistirme a cocinar esta receta que apareció en su novela 'Orgullo y prejuicio' en 1813. Me he basado en la receta tradicional de la conocida como sopa blanca, pero la he versionado ligeramente.

Me ha sorprendido gratamente y está muy rica de sabor. Yo hago pocas sopas de pollo y nunca con almendras y la verdad es que el resultado final merece la pena. El limón rallado como guarnición también me ha resultado curioso, pero le da un toque especial. Se podría añadir arroz u otros ingredientes, pero respetando que el color final sea blanco. Tal como está sabe muy rica y es saciante.

Categorías Sopas y cremas Ingredientes 1 pechuga de pollo entera

1 hueso de jamón

1 hueso de ternera o vaca (o lo que uses para el caldo de huesos o de cocido)

1 rama de apio y un ramillete de hierbas aromáticas o, si no tienes, varias hojas de laurel

2 litros de agua

100 gr de almendras crudas peladas

100 gr de pan duro

1 cucharada de AOVE (aceite de oliva virgen extra)

sal

pimienta

nuez moscada

PARA DECORAR:

100 gr de nata líquida

ralladura de un limón

eneldo o perejil Preparación Se cuece la pechuga con los huesos, el apio, las hierbas y el agua de 30 minutos a una hora y media según usemos olla exprés o cazuela tradicional.

Se cuela el caldo, se deja enfriar y se desmiga la pechuga.

Freímos las almendras unos 10 minutos con la grasa que ha quedado arriba en el caldo y la cuchara de aceite.

Después se trituran estas almendras con el pan duro y aproximadamente ½ litro de caldo necesario para que quede homogéneo, tipo natillas. ¡Cuidado que salpica al batir! Mejor usa un recipiente alto.

Se calienta esta crema con otro litro de caldo, según textura deseada, se añade sal, pimienta y un poquito de nuez moscada. Cuidado con la cantidad porque oscurece.

Se sirve muy caliente y en cada plato se añade chorrito de nata, ralladura de limón y eneldo o perejil para decorar.

