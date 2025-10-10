Ricas tortillitas de merluza
Una buena fuente con estos ingredientes para 25 unidades
Beatriz Cocina
Viernes, 10 de octubre 2025, 10:12
Con la cesta de la compra básica por las nubes, habrá que hacer todo lo posible para que cunda lo que vamos comprando. Dicho y hecho, ya vais a ver lo que dan de sí cuatro porciones de merluza que pesan 350 gramos que se van a convertir en una buena fuente repleta de tortillitas esponjosas y buenísimas.
-
Tiempo de preparación
5 minutos
-
Tiempo de cocción
25 minutos.
-
Unidades
25
-
Calorías
350
Categorías
Pescado
Ingredientes
-
350 gramos de porciones (supremas) de merluza sin piel ni espinas.
-
Una lata de cerveza sin alcohol, 33 cl.
-
175 gramos de harina de trigo.
-
100 gramos de harina de garbanzo.
-
Media cebolla, 35 gramos.
-
1 diente de ajo.
-
1 huevo grande.
-
5 gramos de levadura química.
-
Una cucharada grande de perejil seco troceado.
-
Sal.
-
Una pizca de cúrcuma
Preparación
-
Picamos 35 gramos de cebolla y un diente de ajo. Añadimos un poquito de sal para que la vayan tomando.
-
Para la mezcla para la masa batimos un huevo al que añadimos una lata de cerveza con o sin alcohol, 5 gramos de levadura química, una cucharada de perejil seco picado, 175 gramos de harina de trigo normal, 100 gramosde la harina de garbanzos y un pellizquito de sal.
-
Remover con un tenedor para deshacer los grumos.
-
Una vez esté la masa en su punto lenvolvemos la merluza y directamente a freír en una sartén con aceite de oliva.