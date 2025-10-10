HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ricas tortillitas de merluza
La Receta de HOY

Una buena fuente con estos ingredientes para 25 unidades

Beatriz Cocina

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:12

Con la cesta de la compra básica por las nubes, habrá que hacer todo lo posible para que cunda lo que vamos comprando. Dicho y hecho, ya vais a ver lo que dan de sí cuatro porciones de merluza que pesan 350 gramos que se van a convertir en una buena fuente repleta de tortillitas esponjosas y buenísimas.

  • Tiempo de preparación

    5 minutos

  • Tiempo de cocción

    25 minutos.

  • Unidades

    25

  • Calorías

    350

Categorías

Pescado

Ingredientes

  • 350 gramos de porciones (supremas) de merluza sin piel ni espinas.

  • Una lata de cerveza sin alcohol, 33 cl.

  • 175 gramos de harina de trigo.

  • 100 gramos de harina de garbanzo.

  • Media cebolla, 35 gramos.

  • 1 diente de ajo.

  • 1 huevo grande.

  • 5 gramos de levadura química.

  • Una cucharada grande de perejil seco troceado.

  • Sal.

  • Una pizca de cúrcuma

Preparación

  • Picamos 35 gramos de cebolla y un diente de ajo. Añadimos un poquito de sal para que la vayan tomando.

  • Para la mezcla para la masa batimos un huevo al que añadimos una lata de cerveza con o sin alcohol, 5 gramos de levadura química, una cucharada de perejil seco picado, 175 gramos de harina de trigo normal, 100 gramosde la harina de garbanzos y un pellizquito de sal.

  • Remover con un tenedor para deshacer los grumos.

  • Una vez esté la masa en su punto lenvolvemos la merluza y directamente a freír en una sartén con aceite de oliva.

