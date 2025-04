Receta de tarta de queso y cuajada sin horno

Montse Morote (Cocinando con Montse) Jueves, 31 de agosto 2023 | Actualizado 23/12/2024 13:42h. Comenta Compartir

Hoy os propongo una tarta de queso muy cremosa, se prepara con pocos ingredientes y el resultado es genial. He utilizado un molde en forma de rosco, pero la puedes preparar en cualquiera, incluso en moldes individuales, en vasitos o en flaneras. En esta ocasión he preparado la tarta como si fuera un flan y he puesto caramelo líquido (lo he comprado ya hecho porque pongo muy poco, pero lo puedes hacer en casa, que es muy sencillo). La puedes preparar sin caramelo, solo tienes que poner más azúcar en la tarta.

A mí me gustan las tartas de queso cremosas, incluso me gusta que queden un poco tiernas. Para ello, sólo hay que añadir un poco más de leche y así te quedará más jugosita. También puedes darle un puntito más de sabor añadiendo otros tipos de queso. Yo he utilizado el queso de untar tipo Philadelphia, pero puedes añadir un trozo de queso más fuerte y así darle más sabor. En esta receta he utilizado todos los ingredientes lácteos sin lactosa.. Puedes hacerlo con la leche que te guste.

Tiempo de preparación -

Tiempo de cocción -

Tiempo total -

Comensales -

Calorías - Categorías - Ingredientes 300 gr. de queso de untar

600 ml. de nata para montar

200 ml. de leche

125 gr. de azúcar

1 sobre de cuajada

caramelo líquido Preparación Pon un cazo con la nata, el azúcar y el queso a fuego medio. Vas removiendo hasta que se deshaga el queso.

Disuelve el sobre de cuajada en un vaso donde tienes los 200 ml. de leche, remueve bien hasta que no queden grumos.

Cuando la nata y el queso esté apunto de empezar a hervir añade el vaso de leche con la cuajada disuelta, remueve con unas varillas sin parar hasta que se forme una crema un poco más espesa. Cuando esté, apaga el fuego y reserva.

Prepara el molde. Pon en el fondo un poco de caramelo líquido y vierte la crema de queso. Deja la tarta de queso y cuajada sin horno en la nevera un mínimo de 4-5 horas o de un día para otro.

Desmolda la tarta en una fuente para servir. Acompaña la tarta con más caramelo líquido, para quien quiera ponerse un poco más.