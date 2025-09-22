Receta de patatas a la riojana

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:50

Si buscas un plato reconfortante, lleno de sabor y muy fácil de preparar, las patatas a la riojana en Mambo son la elección perfecta. Este clásico de la cocina española combina patatas tiernas, chorizo jugoso y pimientos en un guiso lleno de aromas. Gracias a la comodidad del robot de cocina, podrás disfrutar de esta receta casera sin complicaciones, con el mínimo esfuerzo y un resultado delicioso.

  • Tiempo de preparación

    20 minutos

  • Tiempo de cocción

    40 minutos

  • Tiempo total

    1 hora

  • Comensales

    2

Categorías

Tradicional

Ingredientes

  • 600 g de patata

  • 200 g de chorizo

  • 100 g de cebolla

  • 2 diente de ajo

  • 2 hojas de laurel

  • 1 pimiento choricero

  • 1 cucharadita de pimentón

  • 500 ml de caldo de carne

  • 15 ml de aceite de oliva

  • Sal y pimienta

Preparación

  • Hidratamos el pimiento choricero con agua hirviendo para poder retirar la pulpa. Reservar.

  • Colocamos las cuchillas en su posición. Introducimos la cebolla troceada y los ajos en la jarra, programamos la velocidad 6 durante 6 segundos.

  • Añadimos el aceite y sofreímos a 120ºC, potencia de calor 10, velocidad 1 durante 2 minutos.

  • Agregamos el resto de los ingredientes y programamos 105ºC, potencia de calor 7, velocidad 0 durante 35 minutos.

  • Finalizado el tiempo, dejamos reposar unos minutos y servimos.

