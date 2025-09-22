Receta de patatas a la riojana
Para preparar en mambo, thermomix o similar
Cecotec
Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:50
Si buscas un plato reconfortante, lleno de sabor y muy fácil de preparar, las patatas a la riojana en Mambo son la elección perfecta. Este clásico de la cocina española combina patatas tiernas, chorizo jugoso y pimientos en un guiso lleno de aromas. Gracias a la comodidad del robot de cocina, podrás disfrutar de esta receta casera sin complicaciones, con el mínimo esfuerzo y un resultado delicioso.
-
Tiempo de preparación
20 minutos
-
Tiempo de cocción
40 minutos
-
Tiempo total
1 hora
-
Comensales
2
Categorías
Tradicional
Ingredientes
-
600 g de patata
-
200 g de chorizo
-
100 g de cebolla
-
2 diente de ajo
-
2 hojas de laurel
-
1 pimiento choricero
-
1 cucharadita de pimentón
-
500 ml de caldo de carne
-
15 ml de aceite de oliva
-
Sal y pimienta
Preparación
-
Hidratamos el pimiento choricero con agua hirviendo para poder retirar la pulpa. Reservar.
-
Colocamos las cuchillas en su posición. Introducimos la cebolla troceada y los ajos en la jarra, programamos la velocidad 6 durante 6 segundos.
-
Añadimos el aceite y sofreímos a 120ºC, potencia de calor 10, velocidad 1 durante 2 minutos.
-
Agregamos el resto de los ingredientes y programamos 105ºC, potencia de calor 7, velocidad 0 durante 35 minutos.
-
Finalizado el tiempo, dejamos reposar unos minutos y servimos.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.