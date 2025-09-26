Mini serranitos con obleas

Buitoni Viernes, 26 de septiembre 2025, 09:04 Comenta Compartir

Si buscas una receta de aperitivo original, estos mini serranitos caseros con obleas son la opción perfecta. Preparados en pocos minutos y con todo el sabor del clásico serranito andaluz, se convierten en un bocado ideal para reuniones, cenas informales o picoteos rápidos. Crujientes, fáciles y llenos de sabor, estos serranitos en versión mini sorprenderán a tus invitados y se convertirán en tu receta estrella de tapas en casa.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 15 minutos

Tiempo total 25 minutos

Comensales 8 Categorías Aperitivos Cocina española Ingredientes 1 paquete grande de Obleas (280 g)

240 g de lomo de cerdo (8 filetes)

12 lonchas de queso Havarti

8 lonchas de jamón serrano

170 g de pimiento verde

Aceite de oliva

1 huevo para pincelar Preparación Precalentar el horno a 200 °C.

Lavar y cortar el pimiento en cuadrados grandes de unos 20g. Freírlos en una sartén con el aceite hasta que estén tiernos y ligeramente dorados. Escurrir bien sobre papel de cocina para eliminar el exceso de aceite.

Colocar la mitad de las obleas sobre papel vegetal en la bandeja del horno. Repartir los filetes de lomo en el centro dejando siempre un pequeño borde alrededor.

Encima del lomo colocar el pimiento frito, 1 loncha y ½ del queso havarti y 1 loncha de jamón.

Cubrir cada pastelito con otra oblea, presionando bien los bordes con un tenedor para sellarlos. Pincelar la parte superior con huevo batido para que queden dorados y brillantes al hornearse.

Hornear durante unos 15 minutos, hasta que estén bien dorados y crujientes.