Mini serranitos con obleas
Un clásico reinventado en formato mini, perfecto para compartir
Viernes, 26 de septiembre 2025, 09:04
Si buscas una receta de aperitivo original, estos mini serranitos caseros con obleas son la opción perfecta. Preparados en pocos minutos y con todo el sabor del clásico serranito andaluz, se convierten en un bocado ideal para reuniones, cenas informales o picoteos rápidos. Crujientes, fáciles y llenos de sabor, estos serranitos en versión mini sorprenderán a tus invitados y se convertirán en tu receta estrella de tapas en casa.
-
Tiempo de preparación
10 minutos
-
Tiempo de cocción
15 minutos
-
Tiempo total
25 minutos
-
Comensales
8
Categorías
Aperitivos
Cocina española
Ingredientes
-
1 paquete grande de Obleas (280 g)
-
240 g de lomo de cerdo (8 filetes)
-
12 lonchas de queso Havarti
-
8 lonchas de jamón serrano
-
170 g de pimiento verde
-
Aceite de oliva
-
1 huevo para pincelar
Preparación
-
Precalentar el horno a 200 °C.
-
Lavar y cortar el pimiento en cuadrados grandes de unos 20g. Freírlos en una sartén con el aceite hasta que estén tiernos y ligeramente dorados. Escurrir bien sobre papel de cocina para eliminar el exceso de aceite.
-
Colocar la mitad de las obleas sobre papel vegetal en la bandeja del horno. Repartir los filetes de lomo en el centro dejando siempre un pequeño borde alrededor.
-
Encima del lomo colocar el pimiento frito, 1 loncha y ½ del queso havarti y 1 loncha de jamón.
-
Cubrir cada pastelito con otra oblea, presionando bien los bordes con un tenedor para sellarlos. Pincelar la parte superior con huevo batido para que queden dorados y brillantes al hornearse.
-
Hornear durante unos 15 minutos, hasta que estén bien dorados y crujientes.
