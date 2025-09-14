HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Receta de churros Cecotec
La receta de HOY

Churros caseros

La receta perfecta para desayunar en familia

Cecotec

Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:06

No hay nada como despertar con el aroma de unos churros recién hechos. Bien crujientes y con ese toque de azúcar irresistible. Con ingredientes sencillos que seguro tienes en tu despensa y unos pocos pasos fáciles, podrás disfrutar en casa de este clásico que siempre conquista a grandes y pequeños. Perfectos para acompañar con chocolate caliente, café o incluso solos, estos churros son la excusa ideal para compartir un momento dulce y casero.

  • Tiempo de preparación

    20 minutos

  • Tiempo de cocción

    10 minutos

  • Tiempo total

    30 minutos

  • Comensales

    6

Categorías

Dulces

Infantiles

Ingredientes

  • 200 g de harina

  • 320 g de agua

  • 20 g de mantequilla

  • 20 g de azúcar

  • Una pizca de sal

  • Aceite para freir

  • Azúcar para espolvorear

Preparación

  • Para esta receta utilizaremos el robot de cocina mambo y una churrera.

  • Introducimos el agua, el azúcar, la sal y la mantequilla en la jarra, programamos 100ºC, potencia de calor 10, velocidad 1 durante 3 minutos.

  • Añadimos la harina y programamos la velocidad 3 durante 1 minuto.

  • Dejamos templar la masa y rellenamos la churrera.

  • Formamos los churros y los freímos en abundante aceite caliente.

  • Los rebozamos en azúcar y acompañamos con chocolate caliente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El hijo de Vara se casa en Mérida
  2. 2 Estos son los mayores morosos extremeños con Hacienda
  3. 3 Muere un motorista de 50 años tras salirse de la vía en la BA-079
  4. 4 Homenaje motero en Badajoz a Marcos, el joven fallecido en accidente
  5. 5 Herida una mujer tras ser atropellada en Cáceres
  6. 6 Los bomberos sofocan un incendio entre Gévora y Valdebótoa
  7. 7 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  8. 8 Vuelven los 40 grados: Extremadura afronta una nueva subida de temperaturas
  9. 9 China quiere comerse las cerezas del Jerte
  10. 10 Pelea en la puerta del cuartel entre varias personas que acudieron a poner denuncias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Churros caseros

Churros caseros