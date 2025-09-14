Churros caseros
La receta perfecta para desayunar en familia
Cecotec
Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:06
No hay nada como despertar con el aroma de unos churros recién hechos. Bien crujientes y con ese toque de azúcar irresistible. Con ingredientes sencillos que seguro tienes en tu despensa y unos pocos pasos fáciles, podrás disfrutar en casa de este clásico que siempre conquista a grandes y pequeños. Perfectos para acompañar con chocolate caliente, café o incluso solos, estos churros son la excusa ideal para compartir un momento dulce y casero.
Tiempo de preparación
20 minutos
Tiempo de cocción
10 minutos
Tiempo total
30 minutos
Comensales
6
Categorías
Dulces
Infantiles
Ingredientes
200 g de harina
320 g de agua
20 g de mantequilla
20 g de azúcar
Una pizca de sal
Aceite para freir
Azúcar para espolvorear
Preparación
Para esta receta utilizaremos el robot de cocina mambo y una churrera.
Introducimos el agua, el azúcar, la sal y la mantequilla en la jarra, programamos 100ºC, potencia de calor 10, velocidad 1 durante 3 minutos.
Añadimos la harina y programamos la velocidad 3 durante 1 minuto.
Dejamos templar la masa y rellenamos la churrera.
Formamos los churros y los freímos en abundante aceite caliente.
Los rebozamos en azúcar y acompañamos con chocolate caliente.
