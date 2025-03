Comenta Compartir

El camarero más famoso de España a día de hoy no presta sus servicios en ningún restaurante con estrella Michelin, no participa en congresos profesionales, ... ni es conocido por su nariz privilegiada como sumiller. Lo siento pero no se trata de Pitu Roca, ni Abel Valverde, Sara Fort o José Polo, referentes indiscutibles de la profesión, pero cuya proyección difícilmente traspasa los límites del público especializado. La estrella de que les hablo se llama Cristian Ventura y es un as de las redes sociales.

Sus videos caminando a paso ligero por los escenarios más insospechados, sosteniendo con gallardía una bandeja llena y excusándose con todo el que se cruza con un reiterativo 'Con permiso, buenas tardes' causan sensación en TikTok e Instagram, donde acumulan millones de visitas. La cosa, que adquirió tintes de fenómeno viral el pasado verano, empezó como un pequeño homenaje a otro camarero de referencia en internet, el veterano Bandera Luna, que muestra a cámara con una dignidad imponente cómo servir un combinado, cortar jamón a cuchillo o emplatar a la vista del cliente «con elegancia y distinción». Los vídeos de Ventura copian el estilo galante de Bandera Luna, pero lo salpimentan con un toque de humor. En ellos las distancias se alargan hasta la extenuación, bandeja en mano, con un hipnótico balanceo que hace imposible despegar los ojos de la pantalla. Esa mezcla de nobleza y comicidad que desprenden ambos camareros tienen a la gente entusiasmada. Las marcas no han tardado en darse cuenta del potencial de Ventura para anunciar sus productos y no dejan de lloverle contratos publicitarios. Y no solo de bebidas o instrumentos relacionados con la hostelería, en las últimas semanas le hemos visto promocionar desde concesionarios de coches de lujo a administraciones de lotería o estudios de tatuajes. Su éxito puede tomarse a chirigota, pero ojo porque, en una sociedad que encumbra de tal manera a los influencers, su ejemplo quizá sirva para que muchos chavales se decidan, no ya a probar suerte en el oficio, sino a hacerlo con el porte, las buenas maneras y la destreza de un Cristian Ventura.

