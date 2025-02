¿Chiringuito o gran restaurante?

No es un sitio fácil de definir. Para algunos, un chiringuito de lujo. Para otros el mejor restaurante de producto de Marbella. Para mí, las ... dos cosas. Por ubicación y por orígenes, tiene alma de chiringuito. Pero su cocina, la materia prima que manejan, nivel del servicio o su excepcional bodega son los de un gran restaurante.

Olvidemos las etiquetas. Lo importante es que en La Milla se come muy bien y se disfruta mucho. Situado en la playa de Nagüeles, entre los hoteles Marbella Club y Puente Romano, La Milla sólo tiene un inconveniente: el acceso. No hay forma de dejar el coche cerca, lo que obliga a un largo paseo que al mediodía, bajo el sol, se hace aún más largo. Pero compensa. Bien entendido, para evitar sorpresas, que no es un sitio barato.

La calidad tiene un precio. Luismi Menor, uno de los dos socios que dan vida a La Milla, trabaja con acierto la materia prima, en su mayor parte procedente de las costas cercanas. En ocasiones le da un toque que la mejora sin alterar su esencia. En otras la presenta tal cual, con puntos de cocción o de fritura impecables. El otro socio, César Morales, logra que este sea uno de los restaurantes de Marbella mejor atendidos. Ambos se conocieron trabajando en Los Monteros, donde uno era chef ejecutivo y el otro director corporativo. De allí surgió la idea de poner en marcha un chiringuito. Y no se puede hacer mejor.

Sentados en la mesa, sobre la playa, festival de producto marino. Un bloque de moluscos a la brasa, ligeramente tuneados. La concha fina con pil pil de maíz, el bolo con emulsión de piparra, la navaja con otra emulsión de ibérico y la ostra con leche de tigre. Otro bloque de crustáceos de las costas andaluzas, también pasados por la brasa, con cigala, alistado, gamba blanca y quisquilla. Producto puro y duro.

Y por medio el estupendo ajoblanco con ventresca de atún; la banderilla del cuerpo de un enorme carabinero, la cabeza al lado para chupar convenientemente; la notable ensaladilla, o el ceviche andaluz de gamba blanca. Y por supuesto las frituras, sin gota de grasa, muy ligeras. En este caso, ortiguillas y unos calamaritos de Marbella de especial delicadeza. Completando este festival marino, un borriquete hecho sobre leña de espeto, perfecto de punto. La Milla es un espacio playero único.