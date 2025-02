FERIA ENOGASTRONÓMICA: Regresa la Feria del Espárrago y la Tagarnina de Alconchel

ALBA BARANDA Sábado, 26 de marzo 2022, 07:34 Comenta Compartir

El campo no entiende de covid. Las plantas silvestres del término municipal deAlconchel no han dejado de salir durante estos dos años de pandemia.Sin embargo, la Feria del Espárrago y la Tagarnina no se celebra físicamente desde abril de 2019. Pero, por suerte, la normalidad está volviendo a nuestras vidas y durante los próximos días, tendrá lugar la IX edición de este evento enogastronómico, que se ha convertido ya en todo un referente en la zona suroeste de la región.

Hace unos diez años, en esta localidad pacense se dieron cuenta de que crecían muchos espárragos y tagarninas en los campos aledaños y, si bien algunas personas los recogían de forma irregular, muchas veces estas plantas morían sin ser recolectadas. Por lo tanto, en 2012, con el fin de regularizar la situación y promocionar este producto autóctono, surgió la primera edición de la feria.

La que se celebre próximamente será la novena y sigue con los mismos objetivos: poner en valor los espárragos y las tagarninas, generar empleo mediante la recolección de los mismos, comenzar a comercializarlos de forma reglada y conseguir que empresas o emprendedores los envasen, además de apostar por productos de kilómetro cero, reduciendo así las emisiones medioambientales.

Para todo ello, el Ayuntamiento de Alconchel ha preparado un programa muy completo, con diferentes actividades como cocina en directo, stands, gastronetas o food-trucks, talleres, degustaciones, ruta de la tapa... La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 1 de abril, día en el que también dará comienzo el II certamen de gastronomía de las escuelas de hostelería de Extremadura. Alumnos del IES San Fernando de Badajoz, del IES Valdemedel de Ribera del Fresno y del IES Muñoz Torrero de Cabeza del Buey recibirán una formación y tendrán la oportunidad de elaborar sus propios platos. Ese mismo día también habrá una master-class a cargo del cocinero Francisco Romero Domínguez, jefe de cocina del Parador de Cáceres, autor del libro 'Patatera. Elaboraciones Gastronómicas' y recientemente galardonado con la Patatera de Honor. Así mismo, Fernando Román dará una clase de repostería. Esa noche, velada enogastromusical .con la presentación y degustación de pizzas de tagarninas, elaboradas en la Tahona de Alconchel y acompañadas del cava extremeño Bonaval Cava Extrem.

Sábado dedicado al talento femenino

El sábado es un día dedicado a luchar contra la invisibilidad del talento femenino en los fogones, teniendo lugar un espectáculo de cocina en vivo con las chefs Marcela Álvarez, Lola Tercero, Marta García y Fátima Otero. Las tapas que elaboren en directo, además de ser degustadas por los allí presentes, serán maridadas con algunos de los mejores vinos de las bodegas integrantes de Mavex (Mujeres Amantes del Vino de Extremadura). También habrá show-cooking de repostería con Regina Villamar. Pero, además, se realizará una salida didáctica al campo, una tagarninada popular y un concurso para los pequeños chefs, entre otras actividades musicales y turísticas como la apertura de stands y food-trucks.

El domingo, el cocinero local Miguel Ángel Castellano preparará en directo un cocido de garbanzos con espárragos y tagarninas, habrá un concurso de cocina popular y la jornada estará enfocada a los productos de cercanía, por lo que habrá un show-cooking con los chefs Fernando Gil, José Luis Entradas, Manuel Corbacho y Adrián Diaconu, que prepararán platos que serán armonizados con los vinos de las bodegas López Morenas. Fernando Román se encargará de los postres. Los asistentes también tendrán la oportunidad de comer y ver cómo se elaboran las famosas tortitas de tagarninas de Cádiz, del cocinero gaditano Nono Padilla.

