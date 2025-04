Casa Terrona, cachopo y fabada en las Villuercas

Alba Baranda Viernes, 10 de enero 2025 | Actualizado 11/01/2025 21:13h. Comenta Compartir

Una fachada sencilla y la ilustración de un labrador arando con su burro nos da la bienvenida a Casa Terrona. Cuando dentro hay un tesoro, no son necesarias las alharacas. Igual sucede con el pueblo donde se ubica este restaurante: una pequeña localidad de apenas 20 habitantes que alberga el impresionante castillo de Cabañas.

«La vida me fue dando mensajes», cuenta Maribel Barrado Sánchez, su cocinera y propietaria. Tras muchos años trabajando como asalariada en Extremadura, Asturias y Madrid, en cargos de responsabilidad, afronta esta nueva aventura con ganas de disfrutar y hacer disfrutar a los comensales.

Maribel Barrado con su arroz de la tierra con cardillos y criadillas.

Curiosidades de la vida, hace doce años le ofrecieron este mismo local, pero lo rechazó porque tenía otra oferta enAsturias. Sin embargo, hace poco tuvo que regresar a la región debido una circunstancia familiar. Un día, paseando con su marido, vieron el local. «Siempre tuve la ilusión de montar algo propio, pero nunca encontré el momento». Tardó un año en madurar la decisión hasta que resolvió que ahora, a sus 63 años, era el momento perfecto para ofrecer toda su sabiduría y décadas de experiencia en los fogones de esta propuesta basada en la cocina de mercado.

«No me apetece tener comida congelada ni precocinada. Tengo ya mis tiendas identificadas porque los proveedores no vienen a Cabañas. Voy a la carnicería y si me gusta el solomillo y el precio, que también es importante, lo compro», detalla. Las verduras que utiliza son de agricultores de la zona y los quesos de Deleitosa y Torrecilla de la Tiesa. De vacuno sirve retinto y añojo, que asa a la parrilla.

Por lo tanto, Maribel no tiene carta como tal, pero hay elaboraciones que ya le demandan los clientes, como las croquetas de jamón y de boletus o el cachopo, que rellena de jamón y tres tipos de quesos. En cuanto a platos más elaborados, cocina clásicos como el rabo de toro, la caldereta de cordero, manitas de cerdo, carrilleras... No faltan las migas, pero también hay referencias asturianas debido a su trayectoria, como la fabada y el pote(aunque ella lo hace extremeño). Además, el arroz de la tierra con cardillos y criadillas es imperdible, así como los huevos rotos con migas. «Esto es más complicado que tener una carta fija, pero me aburre hacer siempre lo mismo, esto me encanta», indica. Los postres también son caseros.

Al ser un espacio tan reducido, con capacidad para 34 comensales, trabaja principalmente bajo reserva. Pero no está sola, su marido y sus hijas arriman el hombro en este negocio cálido y familiar que ya tiene una clientela fija de los pueblos de alrededor, además de los turistas que visita las Villuercas. Esta casa de comidas está justo debajo del castillo, por lo que es un buen plan subir a disfrutar de las vistas antes o después del banquete. También hay una piscina natural (La Calera) a tan solo nueve kilómetros de Casa Terrona.

Único restaurante del pueblo

Maribel se encontró con este local y con este pueblo porque ya tenía en mente vivir en una zona rural, cercana a su pueblo, Madroñera, y plantearse la vida de otra manera. Por eso está feliz y encantada con este proyecto tan reducido y casero. Hasta que abrió, hace unos meses, Cabañas del Castillo no tenía locales de restauración, por lo que tuvo que reformar el local antes de entrar.

Casa Terrona Dirección Calle de la Peña Buitrera, 51

Localidad Cabañas del Castillo

Teléfono 615 49 24 30

Horario De miércoles a sábado de 12.30 a 16.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas. Domingo: de 12.30 a 16.00 horas.

Terraza Sí

Su intención es dar a conocer la gastronomía de la zona, aunque con influencias asturianas. De hecho, considera que tenemos mucho que aprender de esta región: «Asturias ha luchado bastante por su tierra, ha sabido vender lo suyo y en Extremadura tenemos que hacer lo mismo, ya que tenemos muy buenos productos». Ella ya está contribuyendo y trabajando para cumplir este noble deseo. Ojalá se cumpla pronto.