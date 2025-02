El PP avisa de que no dará sus votos gratis: «Eso se acabó» Génova cambia de estrategia con respecto a las municipales de 2023 cuando los populares apoyaron al PSOE para la alcaldía de Vitoria y al PNV para la de Durango sin pedir nada a cambio

María Eugenia Alonso Madrid Miércoles, 17 de abril 2024, 16:44 | Actualizado 16:53h.

El PP no aspira a ganar en el País Vasco, pero sí a ser «influyente» en el escenario postelectoral. Así, si la aritmética que arrojen las urnas este domingo hace que su voto resulte indispensable, como ya lo fue la noche electoral del 28-M ... para las alcaldías de Vitoria y Durango, los populares harán valer su peso en oro. El candidato del PP vasco, Javier de Andrés, ya lo había dejado entrever durante la campaña pero el portavoz nacional Borja Sémper despejó ayer cualquier posible duda. Si el PNV los necesita para contrarrestar una hipotética victoria de EH Bildu no habrá apoyo gratis esta vez. «Esta idea de que el PP apoya a otras formaciones a ver si va a gobernar no sé quién se acabó», aseveró en Antena 3.

Sémper dejó claro que quién quiera del apoyo de su formación debe ser «plenamente consciente» de cuáles son sus requisitos y que pasan porque en Euskadi «se respete la ley, la Constitución, la igualdad entre todos los españoles» y que, «de una vez por todas ,no se divida a los ciudadanos entre nacionalistas y no nacionalistas». Tras las municipales de 2023, los populares facilitaron con sus votos los consistorios de Vitoria al PSOE, de Durango al PNV sin recibir ningún tipo de contraprestación, al igual que la Diputación Foral de Guipúzcoa, ahora en manos de los nacionalistas vascos. «Y a los dos días nos despreciaron», lamentó Sémper, al igual que hiicieron los socialistas en Barcelona después de entregar el bastón de mando del Ayuntamiento a Jaume Collboni. «Eso se acabó. Que lo tenga claro todo el mundo», avisan en Génova.

