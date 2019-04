Interpretaciones diferentes para las elecciones del 26-M Lunes, 29 abril 2019, 09:31

Con las elecciones municipales y autónomicas a la vuelta de la esquina, los partidos dieron interpretaciones diferentes a si lo ocurrido ayer puede pasar el 26 de mayo. El PSOE no lo hizo expresamente pero enfatizó su fortaleza en los municipios y en el conjunto de la región. «Hemos vuelto a ganar en Almendralejo, Villanueva de la Serena, Don Benito, Zafra, Mérida y, por fin desde 1989, hemos vuelto a ganar en Badajoz. Extremadura ha vuelto a demostrar que una región de izquierdas», clamó Lemus. Morales recalcó el triunfo del PSOE en Cáceres, Plasencia, Coria, Navalmoral, Trujillo o Hervás. En cambio, Monago, dijo que «no cabe extrapolación alguna» de los resultados del PP ayer a los comicios locales y regionales. Y aventuró que para el 26-M el PP no tendrá tanta competencia en el voto local. «Va a haber un corrimiento de voto de centroderecha al PP porque en muchos municipios no se presentan los otros partidos de centroderecha», aseveró.