El adelanto electoral deja en el limbo la presidencia española de la UE

«Shock» y «sorpresa». Fueron las palabras más repetidas este lunes en Bruselas ante la decisión «inesperada» del presidente Pedro Sánchez de adelantar las elecciones ... generales al 23 de julio, tan solo tres semanas después de que el país asuma la presidencia del Consejo de la Unión Europea (UE). La cita con las urnas sume en la incertidumbre el papel de España como orientador de los debates de los Veintisiete, puesto que un posible cambio de Gobierno podría afectar a las prioridades del semestre europeo español.

La presidencia española llega además en un momento clave. «Asistimos al despertar geopolítico de la UE con la guerra de Ucrania, que plantea grandes retos. Y, además, se trata de la última presidencia completa de seis meses antes de que se disuelva el Parlamento Europeo y se celebren elecciones en junio de 2024 para comenzar una nueva legislatura europea», destaca la doctora en Ciencias Políticas y directora del ciclo Presidencia española del Consejo de la Unión Europa, Susana del Río.

Los debates y cumbres ministeriales ya agendados se mantendrán aunque se produzca un cambio de signo político

Entre julio y diciembre, España se encargará de articular los temas que abordarán los países europeos y, al ser una 'presidencia dorada', se espera que este periodo sirva también para cerrar numerosos proyectos legislativos. Sin embargo, aún se desconoce cómo afectarán los comicios nacionales a este trabajo. El único precedente conocido de un cambio de Gobierno durante un semestre europeo data de 1996, cuando Lamberto Dini inauguró la presidencia italiana de la UE y, después de perder el apoyo de Silvio Berlusconi y pasar por las urnas, fue sucedido por Romano Prodi. Más recientemente, Francia celebró elecciones presidenciales el año pasado coincidiendo con su semestre europea, en las que Emmanuel Macron salió reelegido.

«Más responsabilidad»

En el caso de España, la coincidencia de la cita electoral añade «una mayor responsabilidad conjunta y compartida», apunta la experta. Las presidencias se agrupan en grupos de tres y, el 1 de julio, se da inicio al 'trío' que integran España, Bélgica y Hungría. «Es una ocasión única para poner nuestro sello en las políticas europeas y fraguar temas de política exterior prioritarias para España y la UE», señala Del Río.

Entre las prioridades españolas la profesora destaca la doble transición ecológica y digital, el modelo energético europeo, la negociación del Pacto Migratorio, la competitividad, la reindustrialización de la UE, la Unión Europea de la Salud, el fortalecimiento, y actualización, de las relaciones de la UE con América Latina o la reforma de las reglas fiscales, entre otros. La politóloga destaca también como prioridad la «Autonomía estratégica abierta». Este vector vertebrará los temas de las reuniones ministeriales durante la presidencia española.

En caso de un cambio de Gobierno, la experta cree que «los debates y cumbres ministeriales mantendrán la mayoría de los temas eje. Si se consolida en España el cambio de ciclo político que se inició el domingo, se podrán hacer algunos matices de contenido, añadir alguna reunión ministerial o profundizar en algunas cuestiones, pero los desafíos de la UE de nuestro tiempo son los que son».

El calendario de julio tiene marcadas en rojo multitud de citas clave. Tras inaugurar la presidencia el 1 y 2 de julio, los días 6 y 7, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Colegio de Comisarios viajarán a Madrid. La semana siguiente, Sánchez acudirá a la cumbre de la OTAN e intervendrá ante el pleno del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, antes de la cumbre UE-CELAC, que servirá para «fortalecer y actualizar» las relaciones del bloque con América Latina, señala la experta.

El adelanto electoral hará aún más difícil separar la presidencia española de la UE de la confrontación política nacional. Sin embargo, para la profesora Susana del Río, «nuestro semestre europeo no debe estar marcado por ningún color político. Constituye una responsabilidad compartida y una oportunidad. Todo lo que no sea fraguar consensos que representen a todos los ciudadanos trazando construcción política española y europea, no es política con mayúscula. Es una presidencia de todos».