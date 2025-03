López defiende «no flagelarse» tras la debacle del PSOE en Galicia

«Autocríticas sí, pero no flagelaciones, porque lo que tenemos que hacer es recuperarnos cuanto antes». Esa ha sido la forma en la que hoy ... Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE, se ha referido al batacazo de los socialistas en las elecciones gallegas del pasado domingo, donde el Partido Popular cosechó su quinta mayoría absoluta y los de Ferraz obtuvieron su peor resultado histórico en la comunidad -bajando de 14 a 9 diputados-.

López ha comparecido este martes en la sala de prensa del Congreso de los Diputados -tras la Junta de Portavoces- para dejar claro que la dirección nacional del PSOE apoya a José Ramón Gómez Besteiro, el que ha sido candidato a estos comicios autonómicos, a pesar de los «malos resultados» cosechados este 18F, y que la suya es «una apuesta de futuro».

El dirigente vasco también ha aprovechado la ocasión para recalcar que durante la campaña electoral han podido comprobar de primera mano que Besteiro es «un líder apreciado» en Galicia. López, además, ha rechazado sacar lecturas nacionales de los resultados de las elecciones porque sería tomar a los electores como «poco inteligentes».

Otro de los dirigentes socialistas que se ha pronunciado hoy al respecto ha sido Juan Lobato, secretario general de los socialistas madrileño, que ha pedido llevar a cabo una «reflexión» en el seno del partido y ha defendido que el PSOE «tiene que recuperar la vocación de mayorías».

A su juicio, su partido tiene «unas políticas muy claras y concretas que se pueden adaptar a los tiempos que corren». «Nuestro objetivo tiene que ser dirigirnos a la inmensa mayoría de la sociedad y no a pequeños nichos», ha subrayado. «La reflexión que no hicimos en mayo, porque se convocaron las elecciones generales y no dio tiempo, la tenemos que hacer ahora. Nosotros en Madrid nos comprometimos a hacerla y hemos empezado con asambleas por todos los territorios», ha apuntado el también portavoz del PSOE en la Cámara de Vallecas.

Asimismo, ha asegurado que «hay que escuchar» la opinión del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, porque «se lo ha ganado, se lo merece y tiene un gran respaldo. En este punto, asegurado que »coincide con la Ejecutiva Federal en hacer autocrítica y plantear debates importantes«.