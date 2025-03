El independentismo se desploma y los socialistas ganan con el Govern en el aire

El PSC fue ayer la clara ganadora de las elecciones europeas en Cataluña. Los socialistas están en racha, tras ser la primera fuerza en ... las catalanas del del 12 de mayo, y consolidan su amplio liderazgo con el 30% de los votos catalanes, mientras el independentismo sigue en caída libre: pasa de cinco escaños en la Eurocámara a dos. De registrar el 50% de los votos en la cita de 2019 al 32% (18% para Junts y 14% para ERC), una pérdida de casi 20 puntos y cerca de un millón de votos. Un retroceso sin paliativos que se une al de las autonómicas, en las que el nacionalismo perdió la mayoría absoluta por primera vez desde 1984. Los independentistas están pagando el cansancio por el fin del 'procés', la ley de amnistía y el apoyo a Pedro Sánchez.

La alta abstención y la polarización de la política española entre la derecha y la izquierda les ha perjudicado, pues no han sabido convencer sobre la utilidad de votarles en estos comicios. Junts tenía tres escaños y se queda con uno. Hace cinco años, los junteros rozaron el millón de votos y obtuvieron la primera posición. Entonces, el candidato era Carles Puigdemont. En esta ocasión, no lo ha sido, lo que demuestra que el votante de Junts vota a Puigdemont y no a las siglas. Los junteros cayeron ayer a la segunda posición. Los posconvergentes no obstante volvieron a imponerse en el duelo nacionalista a ERC, una especie de final de consolación para ellos.

El candidato Toni Comín hizo una «valoración francamente positiva» de los resultados, aunque las caras en el cuartel general juntero eran un poema. Y es que, los socialistas afianzaron ayer su posición como primera fuerza en Cataluña y como principal bastión de apoyo a Pedro Sánchez.

El resultado de las urnas podría tener consecuencias en la batalla que empieza hoy por la presidencia del Parlament y días después por la presidencia de la Generalitat. Comienza la decimoquinta legislatura en Cataluña, después del triunfo de los socialistas (no ganaban desde 2009) y el pinchazo de los nacionalistas.

Estas dos circunstancias refuerzan las aspiraciones de Salvador Illa para ser investido jefe del Ejecutivo catalán. Pero la gobernabilidad catalana está en el aire. Todos los escenarios están abiertos. Fuentes independentistas insistían ayer en recalcar que la batalla que empieza hoy no tiene nada que ver con las europeas.

ERC, tocada

No obstante, la victoria de Junts sobre ERC (iba en coalición con Bildu y el BNG y logran un escaño cada uno) deja a los republicanos aún más tocados. Han encadenado todo un ciclo electoral (municipales, generales, autonómicas y europeas) de caídas consecutivas. Su apuesta por la vía pragmática no ha tenido premio en las urnas. Podrían concluir que aún no han tocado suelo y que por tanto ir a elecciones en Cataluña sería un suicidio, lo que ayudaría a Illa. Pueden pensar también que es el momento de Illa y que están preparados para afrontar el proceso de reconstrucción interno (nuevos liderazgos y nueva estrategia) desde la oposición, tras facilitar la elección del candidato socialista.

Su posición es de máxima debilidad, como la que arrojó el 12-M, que se llevó por delante a Aragonès, Junqueras y Rovira. El presidente de la Generalitat en funciones abandona a partir de hoy la primera línea de la política, Junqueras cesa como presidente del partido y la secretaria general toma el control hasta el congreso de la formación, en noviembre, en que pasará a la reserva.

En cualquier caso, los republicanos han reclamado desde el primer día que hay que separar la negociación de la Mesa del Parlament, que se vota hoy, de la investidura del presidente de la Generalitat, que se elegirá a partir del 25 de junio. El pleno de hoy empieza a las 16:00 horas, por lo que los partidos pueden apurar las conversaciones hasta el último momento. Los independentistas aspiran a controlar la Mesa para poder permitir el voto a los diputados huidos en el extranjero y para que se sigan tramitando iniciativas relacionadas con la autodeterminación.