Los votos de Campillo y Mesas de Ibor se deciden en Francia

Cirilo Mateos Muñoz nació en la localidad cacereña de Campillo de Deleitosa hace 74 años, pero a los 24 emigró a Francia en busca de ... trabajo. Allí, se asentó en Orleans, una ciudad de unos 115.000 habitantes a orillas del río Loira en la que ha pasado la mayor parte de su vida. En total, casi cinco décadas a 1.300 kilómetros de su pueblo. Eso sí, nunca ha perdido la conexión con sus raíces y, de hecho, cada cuatro años ha votado desde el país galo para elegir presidente de la Junta de Extremadura y del Gobierno de España.

«Siempre he votado desde Francia en las elecciones autonómicas y las nacionales excepto en 2019, que me pedían tal cantidad de papeles que no lo hice», reconoce Cirilo, que desde octubre de 2019 ya vive en Campillo de Deleitosa.

Su compañera de vida falleció y en Francia ya no le quedaba nadie. Toda su familia está en Extremadura, así que este 28 de mayo votará, después de mucho tiempo, en su pueblo.

Lo mismo que a Cirilo le sucede a cientos de extremeños que emigraron en la década de los sesenta y que forman parte del censo de electores españoles que residen en el extranjero.

En el caso de Extremadura hay dos localidades, Campillo de Deleitosa y Mesas de Ibor, en las que hay más votantes fuera de España que en la propia localidad.

Llama especialmente la atención el caso de Campillo de Deleitosa, donde de los casi 250 electores con los que cuenta, un total de 164 residen en el extranjero. Solo 82 viven en el municipio cacereño, lo que le sitúa en el pueblo extremeño con mayor porcentaje de votantes, 66,1%, fuera del país.

«En verano, en Campillo de Deleitosa todo el mundo habla en francés. Vienen los hijos y los nietos de los que se fueron cuando emigraron. Casi todo el pueblo tiene familiares en Francia. Yo mismo tengo primos hermanos en ese país», cuenta Fermín Sánchez, alcalde de Campillo de Deleitosa.

«Sé que hay algunos que han votado desde fuera España en más de una ocasión, pero no sé si son muchos los que lo hacen», comenta.

Orleans, París y Marsella

Dice que la mayoría de ellos viven en Orleans, París y Marsella y aunque el alcalde era consciente de esta situación reconoce que el dato le ha sorprendido. «No pensaba que hubiera más votantes de fuera del pueblo que en el propio municipio», afirma.

En Mesas de Ibor la situación es similar. De los 355 votantes registrados en el censo, 211 viven en el extranjero. Solo 144 residen en el municipio extremeño. Eso supone que el 59,4% puede votar fuera de España.

«Desde esta localidad muchos vecinos se fueron a Francia y todos los veranos suelen venir, sobre todo en el mes de agosto. Cuando se fueron tenían 40 años o menos e incluso tuvieron hijos en Francia. Algunos de esos padres que se fueron han vuelto al pueblo a vivir. Se iba alguno de la familia porque no había trabajo y el que se iba el primero iba llamando a los demás», cuenta Desiderio Montesino, alcalde de Mesas de Ibor. «Hay algunos en Bélgica también, pero pocos», añade. Eso sí, matiza que cree no son muchos los que votan desde otros países en las elecciones.

Esto que pasa en Campillo de Deleitosa y Mesas de Ibor no sucede en ningún otro punto de Extremadura, aunque sí hay algunas poblaciones en las que el porcentaje de electores que residen en el extranjero se acerca mucho al 50%, como por ejemplo Valdecasa de Tajo, con un 44,3%, y Fresnedoso de Ibor, con un 42,5%.

Ellos pueden votar pero no en todas las elecciones y, además tienen que seguir una serie de pasos para que su sobre cuente desde el extranjero. Eso sí, en estos comicios es más fácil que en los anteriores, pues una de las una de las novedades es la eliminación del voto rogado, es decir, que los españoles residentes en el extranjero ya no tienen que solicitar el voto.

Requisitos

En las elecciones autonómicas pueden participar los españoles que residan en el extranjero y que consten de alta como residentes en demarcación consular y figuren inscritos a efectos electorales (voto CERA). Por el contrario, no pueden elegir a sus alcaldes en los comicios municipales.

En el caso de que los españoles residan en el extranjero de forma temporal pueden votar en las autonómicas, siempre y cuando figuren inscritas a efectos electorales en alguna de las comunidades (voto ERTA), y en las municipales, independientemente del municipio en el que se encuentren empadronados.

Los españoles que viven fuera del país de forma permanente pueden votar en las autonómicas pero no en las locales

Pero, cómo es el proceso. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral envían la documentación a la dirección de la inscripción de cada elector en el CERA entre el 22 y el 28 de abril. Ya en mayo reciben un segundo envío con las papeletas, aunque también pueden descargárselas en el Instituto Nacional de Estadística.

Seguidamente pueden votar de diferentes formas. Una de ellas es por correo postal certificado dirigido al consulado o embajada hasta el 23 de mayo y otra consiste en hacerlo personalmente en las urnas de la embajada, consulado o centros habilitados, entre el 20 y el 25 de mayo

En el caso de los españoles que habitualmente residen en el extranjero y se encuentren temporalmente o de vacaciones en España durante el 28-M, han tenido que solicitar el voto por correo desde el 4 de abril hasta el 18 de mayo.