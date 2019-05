Teófilo Amores Mendoza: «La protección que se contempla en la ley para la mujer debe mantenerse» Teófilo Amores posa tras la entrevista. Como buen aficionado a la lectura y defensor de la esencia del cacereñismo, eligió el Paseo de Cánovas y la estatua de Gabriel y Galán de fondo. / LORENZO CORDERO Teófilo Amores Mendoza | Candidato de Vox a la alcaldía de Cáceres Aspira a siete concejales, defiende subvencionar los toros y quiere dividir la estructura municipal en cinco grandes áreas MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Lunes, 13 mayo 2019, 08:21

Teófilo Amores (Cáceres, 1950) es el más veterano de los candidatos. Jubilado desde hace cuatro años, fue secretario general de la Cámara de Comercio durante 35. Ahora es el cabeza de lista de Vox, formación a la que se afilió a finales de 2018. En 2015 votó a Elena Nevado. «Hizo una labor positiva los cuatro primeros años, no los siguientes», afirma. Fue afiliado a UGT y el PSOE a finales de los 70, pero no lo considera una mancha. «Me afilié cuando el sindicato era ilegal. Veníamos de la dictadura. Luego hubo gente que hizo de eso una profesión y se liberaban. Me pareció indecente», confiesa. Llega a la entrevista con antelación. Quizás para compensar que hasta el último momento en la dirección de su partido no se dio el visto bueno a la misma. Dura 39 minutos. Para que no quede duda de lo que dice, saca el teléfono y graba la conversación. Eso sí, tras pedir permiso al periodista.

-¿Cómo pasa de jubilado a candidato a alcalde?

-Estaba decidido a mantenerme apartado de la política y con mi vida de jubilado, pero la irrupción de Pedro Sánchez despertó una inquietud por el futuro de mi país, ciudad, nietos... Por eso di el paso. La figura de Pedro Sánchez me inquieta.



-Su partido ha sufrido cambios en la dirección con algún enfrentamiento interno. ¿Les afectará?

-No creo que afecte. Vox es un partido gestado hace cuatro años pero está eclosionando ahora. No es nada preocupante.

-¿Por qué deben los cacereños votarle?

-Soy una persona con experiencia de gestión. He gestionado durante 35 años una corporación de derecho público y el Ayuntamiento también lo es. Ha habido unas cuentas auditadas, una actuación eficaz. Tengo experiencia y eficacia y conocimiento de Cáceres. Esta muy dentro de mí y de personas que me acompañan como César García, una persona fundamental. Podemos aportar en mejorar la situación de la ciudad.

-¿Qué medidas proponen?

-Nos preocupan mucho los barrios. Se han hecho muchas inversiones en el centro pero se han olvidado de barrios. Hay asociaciones que están magníficamente bien dotadas por el Ayuntamiento y otras abandonadas. Preocupan el comercio y la industria. Los comerciantes pasan verdaderos calvarios para obtener licencia. Desde que piden poner en marcha una empresa hasta que logran el permiso pasan siglos. Al empresario hay que apoyarle de forma decidida. Es quien crea empleo. Hay que atraer empresas y si hay que subvencionarlas se hace. Y no hablo de dinero. Se puede ayudar con terreno al que pueda acceder durante un largo tiempo, reduciendo impuestos según mano de obra... Hay fórmulas. Si conseguimos empresas tendremos empleo. La tasa de paro juvenil está fuera de órbita.

-¿Qué deficiencias ve en los barrios?

-Preocupa la accesibilidad. Discapacitados y mayores tienen problemas. El Junquillo solo tiene una parada de bus. Los que viven al final deben caminar por descampados y a oscuras. La Cañada no tiene salida peatonal. Los vecinos se juegan la vida. El bus no llega al fondo de Mejostilla. Hay muchos olvidados.

-¿Hubiera hecho la obra de Alzapiernas?

-No lo hubiéramos hecho así. Es una obra poco estudiada.

-¿Es partidario de la ampliación de la zona azul?

- No. Más que azul pensamos en una zona verde. En el centro hay poco espacio para aparcar. Se debe regular, pero es que la zona azul como la que estaban proyectando iba a llegar a todos los sitios. Planteamos aparcamientos en superficie, edificios totalmente dedicados a aparcamiento. Es algo habitual en otras ciudades. Requiere menos gastos en inversión que el de Primo de Rivera, con lo cual sería más barato. Solo hay que ver la diferencia de precio entre este y el de Galarza.



-¿Aparcamientos gratis?

-No tienen por qué ser gratuitos pero sí a precios asequibles y no disuasorios. Habría que buscar. No hace falta un megaaparcamiento si podemos hacer tres y permiten estacionar a un precio razonable.

-Si gobiernan, ¿habrá subvenciones a los festejos taurinos?

-Sí, sin ninguna duda. Apoyaríamos la tauromaquia igual que Badajoz con la mejor escuela de toda España. Aquí se niega el pan y la sal. Los mismos partidos que allí apoyan, aquí no. Hay una intencionalidad local, no ideológica.

-¿Defiende que los colectivos LGTBI tengan ayudas públicas?

-Es un error distinguir. Si viene un colectivo de homosexuales que pide una subvención por ser homosexuales, entiendo que no hay que dársela, pero si son aficionados al teatro y quieren desarrollar una actividad entonces sí. La condición sexual de las personas no le importa a Vox.

-¿Y a un colectivo feminista?

-Se ha manipulado la postura de Vox. Toda la protección que se contempla para la mujer en la ley debe mantenerse y aumentarse. Nosotros defendemos la cadena perpetua para determinados delitos. Hay colectivos que están desprotegidos: abuelos, niños o maridos maltratados por mujeres. No se recogen en la ley actual. La ley de violencia de género es puramente ideológica.

-¿Pero defiende las subvenciones a las asociaciones feministas?

-Debería haber dinero público para colectivos que ayuden a las mujeres maltratadas o en riesgo de exclusión. Solo por ser feministas, no. Se está malgastando mucho dinero que no beneficia a la mujer, sino a las 15 o 20 mujeres que constituyen un determinado colectivo. Dinero para las mujeres maltratadas sí, para los que han montado un negocio sobre la protección de la mujer, no.

-¿Qué política fiscal defiende?

-Se pueden bajar impuestos en la medida que se eliminen gastos inútiles en el Ayuntamiento. Con 5 grandes concejalías el Consistorio está perfectamente estructurado: Economía; Urbanismo; Turismo, Cultura y Deportes; Seguridad y Movilidad, y Familia y Asuntos Sociales. Vamos a abaratar costes. Queremos eliminar en lo posible asesores externos. Tenemos unos funcionarios perfectamente cualificados.

-¿Es partidario de liberar más concejales?

-Cuanta menos gente viva con dedicación exclusiva del Ayuntamiento entre los concejales, mejor. Si son tres en el Gobierno es prudente. Y un concejal por cada grupo de la oposición, también.

-¿Mina sí o mina no?

-Mina, depende. Es necesario que se pronuncien los técnicos. Si se generan 600 puestos en 30 años es un argumento muy serio. Decir no sería un suicidio. Si son 50 puestos en siete años, el estropicio en la Montaña no merecería nuestro apoyo.

-¿Firma el resultado del 28-A y lograr dos concejales?

-No. Nuestro objetivo es llegar a siete concejales para hacer lo que queremos hacer. Tenemos una oportunidad de dejarnos la piel por Cáceres y los cacereños. La oportunidad es ahora. Espero que la gente valore nuestra implicación con Cáceres.

-Si salen las cuentas, ¿apoyaría un gobierno de centro derecha con PP y Ciudadanos?

-Hablaríamos. Si nuestras propuestas encajan en los programas de otros partidos llegaremos a acuerdos, incluso de gobierno.

-¿Pactaría con Podemos?

-Apoyaremos la propuesta de cualquier partido si es razonable y beneficiosa para los cacereños. Aunque sea Podemos. Qué más da. Sería insensato. Yo espero que no haya cordones sanitarios. Algunos colectivos no han querido reunirse con nosotros.

Perfil Personal Cáceres. 1950. Casado y con dos hijos. Le gustan la fotografía, el senderismo y la lectura. Profesional Licenciado en Derecho. Fue funcionario de Correos y secretario general de la Cámara de Comercio. Política Afiliado a Vox en 2018. A finales de los 70 en PSOE y UGT.

