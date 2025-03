Podemos luce la camiseta contra el hermano de Ayuso como arma electoral

La inclusión de los 44 condenados por terrorismo en las listas electorales de EH Bildu (los siete con delitos de sangre renunciaron este martes) se ... ha convertido en el eje central de la campaña electoral. En un momento clave para Podemos, los morados tratan de recuperar la iniciativa en el debate público luciendo una camiseta con la imagen del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, investigado por presunta malversación de fondos europeos en el contrato de suministro de 250.000 mascarillas por 1.512.500 euros, en un caso que fue finalmente archivado por la Fiscalía Europea el pasado marzo.

La primera en lucirla fue la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto. Durante el debate electoral celebrado este martes por la noche en Telemadrid, se abrió la americana que llevaba y dejó ver una blusa con la imagen de Tomás Díaz Ayuso impresa junto a la frase que pronunció el exlíder del PP Pablo Casado en la Cope antes de ser sustituído por Alberto Núñez Feijóo: «La cuestión es si es entendible que cuando morían 700 personas se pueda contratar con tu hermano y recibir 286.000 euros». El movimiento sentó mal a la dirigente popular, que evitó dar el saludo a Jacinto al final de la emisión.

La prenda no quedó en una anéctoda, este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, lució una camiseta similar pero con un diseño diferente. Al ser preguntada posteriormente sobre la idoneidad de que un miembro del Ejecutivo portara un mensaje de este tipo, la líder de los morados respondió que «una cosa que me preocupa es que en España preocupan más las camisetas que las mordidas. A mí eso me preocupa. Lo que pasó en Madrid con la crisis sanitaria en las residencias fue muy grave, lo he dicho en la sesión de Control. En el momento en el que en España morían 700 personas al día la señora Ayuso se dedicaba a darle mordidas a su hermano Tomás Ayuso y eso es gravísimo y digno de recordar estos días».

Belarra sacó a colación este tema en su debate con el PP durante la sesión de control, asegurando que la gestión de Díaz Ayuso durante la pandemia fue un «fracaso» y acusando a la presidenta madrileña de «regalar una mordida de 286.000 euros a su hermano Tomás».

Superar el 5%

Podemos centra el objetivo su campaña ahora en mantenerse por encima del 5% de los votos, el límite que marca la ley para obtener representación parlamentaria, en plazas clave como Madrid o la Comunidad Valenciana. De no obtenerlo, el fracaso lastraría las opciones de gobernar del bloque de izquierda, incluído el PSOE.

Los morados dejaron, al principio de la campaña, aparcado el enfrentamiento cainita con el resto del espacio situado a la izquierda de los socialistas que mantienen desde el 2 de abril. Fecha marcada por el lanzamiento de la candidatura de Yolanda Díaz a la Moncloa y que contó con el respaldo de Izquierda Unida, Más País, Compromís y otra quincena de organizaciones, y en la que los morados plantaron a la vicepresidenta al entender que estaba en juego su «posición hegemónica» entre las izquierdas.

Los morados se han ido sacudiendo ese aislamiento –favorecido por el PSOE– a lo largo de la precampaña y ahora encaran los comicios con la sensación de luchar por su supervivencia y la necesidad de darle la vuelta a un marcador que arroja 101 parlamentarios autonómicos perdidos desde 2016. Lo hacen aferrándose a dos bazas: los acuerdos de coalición con IU, más numerosos que nunca y con los que esperan salvar, en parte, su endémica debilidad territorial; y después de haber convecido a Díaz de que un tropiezo de Podemos el 28-M será un mazazo también para Sumar, el proyecto político de la vicepresidenta.