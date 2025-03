PSOE y PP lanzan una moneda al aire en La Rioja

Costó un mundo, pero al fin lo logró. La socialista Concha Andreu (Calahorra, 1967), baronesa fiel a Pedro Sánchez, tomó posesión del cargo de presidenta ... del Gobierno de La Rioja el 29 de agosto de 2019. Lo hizo poniendo punto y final a 24 años consecutivos de gobiernos del Partido Popular, liderados por Pedro Sanz (dos décadas) y José Ignacio Ceniceros. Para el PSOE fue algo más que una victoria ya que suponía recuperar el poder en una comunidad que era coto exclusivo de los conservadores desde que Sanz ganó en 1995 al último presidente socialista, José Ignacio Pérez.

Lo ocurrido aquel verano de hace cuatro años fue la mejor metáfora de lo que por aquel entonces sucedía en la política española. Pedro Sánchez gobernaba de forma interina tras las elecciones del 28 de abril porque seguía creyendo que «no dormiría tranquilo» con Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros. No quería un Gobierno de coalición con Podemos y en La Rioja, si el PSOE quería gobernar (tuvo 15 escaños) debía hacerlo, sí o sí, con el apoyo de los morados, que concurrieron en coalición con Izquierda Unida (sacaron dos escaños, uno por formación).

La representante de IU no puso mayores pegas pero la diputada de Podemos exigió sentarse en el Gobierno. En un primer momento, Andreu no cedió y fracasó en su primer intento de investidura el 18 de julio. A la segunda, tras ceder, fue la vencida.

Ahora, las tornas han cambiado. Los 15 escaños que obtuvo el PSOE ahora los sacaría el PP, que en 2019 tuvo 13, los mismos que el 28-M tendrían los socialistas. -según el CIS, las horquillas son de 14-15 para el PP y de 13-14 para los de Andreu-. A tenor de todas las encuestas, Andreu no tendrá nada fácil retener el Gobierno.

De hecho, como admiten fuentes de Ferraz, es el eslabón débil de la cadena de mando autonómica del PSOE. Si hay algún gobierno regional que admiten que puede caer es éste. ¿Significa que lo den por perdido? Ni mucho menos. La mayoría absoluta del Parlamento regional está cifrada en 17 escaños (son un total de 33) y las encuestas darían hasta 15 al PP, que debería pactar con Vox, que debutaría en la Cámara con uno o dos escaños. También está la variable Partido Riojano+España Vaciada, que aspira a lograr uno.

Ampliar

Génova apostó por Gonzalo Capellán para intentar recuperar el poder. Lo hizo, eso sí, no sin poca polémica al no mediar congreso alguno. La decisión derivó en dimisiones y la creación de un nuevo partido por parte del exdiputado regional del PP Alberto Bretón tras denunciar la «falta de democracia interna». No hay que olvidar quién es la secretaria general del Partido Popular, la exalcaldesa de Logroño Cuca Gamarra, para comprender el eco nacional de la disputa.

Legislatura turbulenta

El PSOE, pese a saberse por detrás en las encuestas, busca retener el poder después de una legislatura turbulenta en la que Andreu ha cesado a la mitad de su gobierno, entre ellos al entonces secretario general del partido, Francisco Ocón. La pugna interna terminó, además, con Andreu elegida como nueva secretaria general de los socialistas riojanos.

Las opciones socialistas siguen vivas después de conocer que Podemos e IU han cerrado a última hora un acuerdo para concurrir en coalición a los comicios. Es un movimiento vital para la izquierda ya que de haber ido por separado se hubieran quedado fuera del Parlamento por no llegar al 5%.

Hay dos bloques ideológicamente muy definidos. La clave es sumar 17 escaños. Todo está tan abierto que incluso puede darse el caso de que la lista del PR+España Vaciada sea clave para dimirir el desempate si logra un escaño que, salvo sorpresa, tampoco tendrá Cs, abocado a la desaparición.