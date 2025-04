El vehículo eléctrico, una oportunidad para el desarrollo industrial extremeño

JOSÉ M. MARTÍN BADAJOZ. Domingo, 13 de febrero 2022 | Actualizado 15/02/2022 10:51h. Comenta Compartir

«Extremadura se tiene que concentrar en las oportunidades y esas oportunidades no están en el coche, están en el eléctrico». Esta frase de Fernando Angulo, director general del grupo Deutz Spain, fue una de las conclusiones que salieron de la mesa sobre el Perte del vehículo eléctrico que se celebró el pasado jueves en la sede de HOY.

Fue quizá la sentencia más destacada y que logró un mayor acuerdo entre los asistentes a la sesión organizada por el Instituto Internacional San Telmo y que contó con la colaboración de BBVA.

Las posibilidades que, según los participantes en la mesa redonda, surgen con la tecnología eléctrica están relacionadas con las baterías y su cadena de valor: desde la extracción del litio hasta el reciclaje de las baterías. «El litio solo vale si se trata de manera decente y, sobre todo, si al lado de donde se extrae se producen cátodos, ánodos o celdas; si no se transforma aquí, no merece la pena exportar», aseguró Jean Luc Wisniewski, director de Catelsa. «Si Extremadura se concentra donde está el valor añadido le irá bien», apuntó en esa misma dirección Angulo.

Así, el objetivo que fijó el empresario de Deutz Spain fue atraer industrias que tienen que elegir una ubicación nueva, como las fábricas de baterías o de generación de sistemas de almacenamiento energético o de producción de hidrógeno. «Nadie va a traer una fábrica de coches a Extremadura; pero sí puede haber cosas que no existen en ningún sitio y que se tienen que poner en algún lugar».

Un ejemplo es la gigafactoría de baterías de litio que el grupo Volkswagen tiene pensado construir en nuestro país. La región es una de las candidatas –junto con Sagunto, en Valencia– para acoger esta industria que se incluye dentro del Perte del vehículo eléctrico, por lo que contará con inversión pública.

No es el único proyecto industrial relacionado con el almacenamiento de energía que se plantea en Extremadura. Mario Celdrán, CEO de Phi4Tech, se refirió en la sesión a la fábrica de celdas de baterías que su empresa proyecta en la plataforma logística de Badajoz. «Tenemos la reserva de litio más importante de Europa», dijo este empresario entre las fortalezas de nuestra comunidad autónoma en el proceso de transformación de este material. Por ello insistió en que se trata de una oportunidad histórica para aprovechar los recursos generando valor añadido en el territorio.

El almacenamiento de energía es una posibilidad de industrialización que Cáceres y Badajoz no deben dejar pasar

Asumir procesos nuevos, como el reciclaje de baterías de litio, fue una de las ideas planteadas de cara al futuro extremeño

La importancia para este desarrollo industrial la expuso Angulo: «La automoción es la única industria que crea empleo de calidad y con salarios de calidad; esa es la diferencia entre esta región y el resto, la diferencia entre el sur y el norte de España. No hay ninguna planta de automoción de Madrid hacia el sur; por eso el norte tiene mejor PIB, porque la industria crea empleo de calidad. El salario de un trabajador de mi empresa triplica el salario medio extremeño».

Al desarrollo de iniciativas empresariales puede ayudar el dinero público. No solo el Perte del vehículo eléctrico estará dotado con fondos europeos, también otros proyectos se pueden ver beneficiados gracias al programa Next Generation con el que Europa pretende favorecer la recuperación económica tras la pandemia de coronavirus. «Nosotros arrancamos antes de saber que habría una pandemia –bromeó el CEO de Phi4Tech– pero sin duda se trata de una posibilidad muy interesante para muchas empresas».

«La economía del futuro será verde, circular y conectada» Fernando Angulo Director general de Deutz Spain

«Hay que reforzar la colaboración entre empresa y universidad» Horacio González Alemán Profesor del Instituto San Telmo

«Debemos centrarnos en la acumulación de energía y tener algo diferenciador» Marcelo Muriel Club Senior Extremadura

«Tenemos la reserva de litio más importante de Europa y hay que aprovecharlo» Mario Celdrán CEO de Phi4Tech

«Disponemos de suelo industrial de calidad para atraer a empresas» Miguel Bernal Director de Avante Extremadura

«La formación nos hace mucha falta para ser más competitivos» Jean Luc Wisniewski Director de Catelsa

Puntos fuertes

Dentro de los puntos fuertes de la región, Miguel Bernal, director de Avante Extremadura, también mencionó la disponibilidad de suelo industrial de calidad como un aspecto diferenciador respecto a otras zonas. «Eso facilita la atracción de empresas», expuso.

Por el contrario, Marcelo Muriel, exdirector de Catelsa y responsable de Industria del Club Senior Extremadura, se encargó de verbalizar la principal amenaza ante la que se encuentra Extremadura para jugar un papel protagonista en el desarrollo de la industria del almacenamiento de energía vinculada al vehículo eléctrico. «No tenemos los centros de decisión de los fabricantes», indicó. Es decir, las empresas que pueden tener voz a la hora de elegir la ubicación de las industrias no son españolas.

No es la única debilidad que salió a relucir. El director de Catelsa manifestó sus dudas sobre que España continúe resultando atractiva para las empresas. «La industria de la automoción se fijó en España porque los salarios eran más bajos y eso ya ha cambiado», comentó, y puso como ejemplo las factorías de Francia o Alemania que están dejando de producir vehículos grandes con motores de combustión y se están adaptando a la fabricación de coches eléctricos. «Las empresas van a hacer los vehículos y las baterías en los países en los que ya tienen sus instalaciones», consideró Winiewski.

Más optimista fue Bernal, que puso el foco en la potencia de generación de energía eléctrica renovable que tiene Extremadura. «Las empresas que nos traen sus proyectos preguntan por la posibilidad de instalarse en suelo en el que puedan desarrollar el autoconsumo», afirmó el director de Avante.

El coste que supone la energía eléctrica para las industrias es muy elevado. Se trata de una factor de gran peso en las decisiones de las empresas acerca de la ubicación de sus instalaciones. «En algunos casos o hay precio competitivo o no hay fábrica», dice Celdrán.

El apoyo de la administración pública a las empresas que ponen sus ojos en Extremadura como posible destino fue vista por los participantes en la mesa como un rasgo positivo y que juega a favor de la región. El CEO de Phi4Tech agradeció las facilidades dadas por la Junta de Extremadura a su proyecto. Una opinión similar aportó el director general de Deutz Spain: «Es abierta, cercana y fácil», reconoció. Sin embargo, al mismo tiempo, apuntó a que esas características, pese a ser positivas, reflejan la carencia de grandes industrias que tiene la comunidad.

Esa falta de tejido industrial sirvió a Angulo para, de nuevo con el acuerdo de los participantes en la cita, insistir en que Extremadura no puede dejar pasar la oportunidad –«como ya perdió la oportunidad histórica con la agroalimentación», dijo– que supone el desarrollo de «una tecnología completamente nueva, que es disruptora y que es la única tecnología del automóvil que va a cambiar drásticamente respecto a lo que es el automóvil».

Otra de las conclusiones que puede extraerse de la mesa redonda la aportó Muriel. «Deberíamos –declaró en referencia a Extremadura– centrarnos en la acumulación de energía y ahí podríamos tener algo diferenciador con lo que atraer inversión».

En opinión de Wisniewski, la ubicación de Extremadura es muy buena, ya que en el eje oeste de España está alineada con Valladolid, donde hay una importante industria de automoción, y Algeciras, puerto a través del cual puede hacer llegar sus productos a Marruecos. En este país del norte de África se fabrican 700.000 vehículos al año, cuatro veces más que en Valladolid.

Por supuesto, aquí surge un problema logístico que se debería solventar mediante una mejor conexión ferroviaria tanto con Castilla y León como con los puertos que dan acceso a Marruecos.

Estas dificultades lastran la competitividad de Extremadura en los mercados exteriores. Es una queja que los empresarios de la región llevan poniendo años sobre la mesa de las administraciones públicas. «Cualquier industria busca la competitividad y especialmente la industria de la automoción», convino Celdrán.

Investigación y desarrollo

En la sesión salió a relucir en varias ocasiones el Centro Nacional de Investigación en Almacenamiento Energético (CNIAE). Los ponentes lo vincularon a las oportunidades que ofrece para fomentar la investigación y el desarrollo en la región vinculado a este campo. «Ahora hay que dotarlo de contenido», pidió Celdrán sobre el CNIAE.

Los empresarios asistentes a la mesa organizada por San Telmo Business School volvieron a coincidir. El vehículo eléctrico va a necesitar nuevos componentes y no solo en relación a la energía. «Hay que desarrollar nuevos productos y ser los primeros en hacerlo», destacó Wisniewski.

Pero no solo se habló de productos, también de procesos. «El reciclaje del vehículo eléctrico, que hoy no existe, es un mercado completamente nuevo», introdujo Angulo en el debate, para añadir que Extremadura debería «aprovechar la capacidad de traer baterías de todo el mundo y reciclarlas en aquel sitio donde se extrae el litio».

Y es que para el máximo responsable de Deutz Spain, «la economía del futuro será verde, será circular y estará conectada». Por ello, el CEO de Phi4Tech hizo hincapié en la importancia de asumir el ciclo integral del litio.

Para conseguirlo, otra vez, es necesaria la investigación, pero no se puede olvidar la formación. «Si Extremadura pone dinero en las universidades para que se creen centros de formación y de desarrollo orientados a esto y si pone centros de formación profesional, que no existe ninguno, le irá bien», vaticinó Angulo.«Tenemos que luchar con mano de obra que no llega formada», puso voz de nuevo Muriel a un sentir general. «La formación nos hace mucha falta», reconoció el director de Catelsa. En definitiva, «hay que reforzar la colaboración entre empresa y universidad», condensó las intervenciones el moderador de la mesa.

Por su parte, Bernal defendió que ya se están dando los primeros pasos en este sentido y apuntó hacia el postgrado universitario especializado en baterías, que ya se imparte en la UEx y en el que colabora Phi4Tech.

Igualmente, reconoció que faltan cosas por hacer. Entre ellas, mejorar la flexibilidad del sistema educativo para adaptarse más rápidamente a las necesidades de las empresas y a los cambios que se producen en el sector industrial.

El capital humano existe, según el responsable de Industria del Club Senior. Falta que tenga acceso a una formación de calidad y ajustada a las necesidades del mercado.