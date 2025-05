Los transportistas mantienen los paros de Navidad a la espera de las propuestas del Gobierno

Arturo Cervellera Viernes, 19 de noviembre 2021, 17:16 Comenta Compartir

El Gobierno trata de sofocar los diferentes frentes abiertos durante las últimas semanas fruto de una escalada de precios generalizada que impide que la recuperación llegue a muchos sectores. Durante la jornada de hoy han comenzado las negociaciones con los transportistas -con un parón propuesto por la patronal para detener la actividad el 20, 21 y 22 de diciembre- y, aunque no se ha podido evitar que retiren sus movilizaciones, han abierto una vía de diálogo con la esperanza de que nunca se materialicen.

En el Comité Nacional del Transporte por Carretera en el que están integradas las principales asociaciones han señalado que no ha habido ningún avance tangible pero admiten que es un primer paso que el Ministerio de Transportes se haya comprometido a trasladarles propuestas la próxima semana. Pese a ello, no se descarta ningún escenario.

El Gobierno sí que se muestra mucho más optimista tras un encuentro que se ha alargado durante más de tres horas. En un comunicado, el Ministerio ha destacado que son conscientes «de las dificultades que atraviesa el sector, tanto estructurales como coyunturales», y se ha comprometido a buscar soluciones a las cuestiones que más preocupan al mismo. En este marco, se ha hecho un llamamiento a la calma y se ha pedido continuar negociando.

Los mayores problemas que los transportistas exigen que sean abordados son la escalada de los precios del combustible, los trabajos de carga y descarga que terminan asumiendo muchos profesionales y las largas esperas que implican jornadas más largas y menos ingresos. En el Ejecutivo presentarán propuestas para tratar de suavizar algunos de estos problemas como una revisión de precios en todas las licitaciones públicas. De forma paralela a esta reunión, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha apuntado que se trabaja para que la huelga «no se llegue a materializar».

El incremento de costes que primero se dio en el combustible y luego en la energía y las materias primas no solo ha hecho estallar a los transportistas sino también al campo. Las organizaciones agrarias se mantienen en sus trece respecto al anuncio de que volverán a las calles para denunciar que no pueden asumir unos sobrecostes que no dejan de incrementarse. En este sentido, hoy se ha producido otra primera aproximación con el Gobierno, que se ha citado con representantes de las industrias de fertilizantes y piensos, cuyo coste se ha incrementado un 20% y un 48%.

Representantes de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), una de las entidades que lidera las movilizaciones, han confirmado a este diario que el malestar sigue siendo muy alto y que estos primeros contactos del Ministerio de Agricultura que encabeza Luis Planas son solo el inicio de un largo camino que hay que recorrer. Por ello, reiteran que, para empezar, el Ejecutivo debe responder a su solicitud y sentarse en la mesa con ellos. Por otro lado, el PP ha anunciado que secundará las movilizaciones.

Huelga indefinida

En la jornada de hoy también se han mantenido las protestas del sector del metal. Miles de empleados han recorrido las calles de Cádiz en el cuarto día de huelga indefinida reclamando un aumento salarial que se ajuste al incremento de los precios. Las negociaciones entre la patronal y los sindicatos se mantienen pero las posiciones permanecen casi invariables y hacen presagiar que el final del conflicto no está cerca. Mientras, el Gobierno trata de quedarse en un segundo plano hasta el punto de que la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha afirmado que tienen «competencias restringidas» para desbloquear la huelga y pidió a la Comisión Europea y a los Ejecutivos autonómicos trabajar para que se alcancen acuerdos para solventar este conflicto.