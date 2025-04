El Gobierno descarta una nueva próroga y activará un ERTE sectorial para las agencias de viaje

Lucía Palacios Madrid Jueves, 17 de febrero 2022, 10:39 | Actualizado 17:13h. Comenta Compartir

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) derivados de la covid-19 terminarán el próximo 28 de febrero, casi dos años después de que se pusieran en marcha, y no habrá esta vez una nueva prórroga, pese a que los sindicatos y determinados sectores como el turístico así lo habían pedido. Esta es al menos la intención que tiene el Gobierno y que este jueves les comunicó a los interlocutores sociales durante la reunión de la comisión de seguimiento tripartita.

Sin embargo, el Ejecutivo garantizó a la mesa que esta herramienta de protección y mantenimiento del empleo, que ha demostrado ser todo un éxito durante la pandemia al salvar más de 3,6 millones de puestos de trabajo y más de 500.000 empresas, permanecerá gracias a la aprobación de la nueva reforma laboral, por lo que se comprometió a hacer una «transición ordenada» y a mantener el nivel de prestaciones en los ERTE de fuerza mayor.

Por ello, el Gobierno planteó a los agentes sociales activar los mecanismos que se establecieron en la nueva ley y, más concretamente, desplegar por primera vez el nuevo mecanismo RED para activar un ERTE sectorial para las agencias de viajes, tal y como había avanzado previamente el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, durante una entrevista en La 2 y Ràdio 4.

El ministro explicó que la nueva legislación laboral recoge, además de los ERTE por fuerza mayor o aquellos por razones económicas (ETOP), que son opciones «individualizadas», un nuevo ERTE específico para un sector concreto en el que se perciba «una cierta necesidad de reestructuración porque no da más de sí». Y para ello el Estado da unas ayudas en forma de exoneraciones de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas así como las prestaciones para los trabajadores afectados. A cambio, las compañías deben ofrecer formación durante este periodo a estos empleados, para que se vayan recualificando en habilidades y capacidades que les permitan dar el salto a otra actividad.

Las agencias de viaje es el sector que más castigado se ha visto a consecuencia de la pandemia y que está más lejos de remontar. Así, casi 10.800 trabajadores de esta rama están aún con el empleo suspendido, lo que supone cerca de uno de cada tres afiliados. Y no se prevé una recuperación inminente, por eso tres de los mayores grupos de agencias de viajes (Viajes El Corte Inglés, Nautalia y Ávoris) están negociando ya con los sindicatos nuevos ajustes de plantilla. Solo El Corte Inglés ha planteado 620 despidos en el área de negocios.

Y es que los nuevos ERTE sectoriales a los que podrá acogerse esta actividad no contempla el mismo grado de ayudas para las empresas. Así, en la actualidad las agencias de viajes cuentan con exoneraciones del 80% si realizan actividades formativas o si no, del 50% para las de menos de 10 empleados o del 40% si son más. Sin embargo, cuando se active el mecanismo RED pasarán a tener una bonificación del 40% de las cuotas de los trabajadores afectados, una ayuda que estará vinculada a que ofrezcan acciones formativas a sus trabajadores, que sí mantendrán el mismo nivel de protección que ahora, no tendrán periodo de carencia ni consumo de prestación y cobrarán el 70% de la base reguladora, hasta un máximo del 225% del IPREM (1.302 euros al mes).

Exoneraciones del 40%

La empresa puede activar este mecanismo –que necesitará previamente ser aprobado por el Consejo de Ministros– durante un plazo máximo de un año, con posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una. Asimismo, se podrá facilitar el paso de estos trabajadores a otra empresa mediante su recualificación. Para ello, además, la compañía de destino accederá a una bonificación del 50% durante seis meses.

Precisamente la patronal de las agencias de viajes Fetave solicitó este jueves al Ejecutivo extender los actuales ERTE covid hasta el próximo 30 de junio, porque si no un gran número de pymes y autónomos echará el cierre de forma inmediata. En esta línea, la patronal de los hoteles reclamó una prórroga hasta el 31 de mayo de 2022 en las mismas condiciones actuales, con el fin de evitar los despidos generalizados y la destrucción de empleo en el sector.

En cualquier caso, el Gobierno se ha comprometido a estudiar las propuestas de la CEOE y los sindicatos, hacer una oferta y convocar una nueva reunión previsiblemente el próximo lunes.