España, entre los países europeos con más deuda a pesar de la recuperación económica

Después de haber experimentado un aumento de la deuda pública a causa de la pandemia y las consecuencias de la guerra en Ucrania, los países de la Eurozona han comenzado a reducirla. La deuda pública se situó en el 90,3% del Producto Interior Bruto (PIB) en los países de la moneda común en el segundo trimestre de 2023, lo que supone una caída de cuatro décimas respecto a lo registrado en los primeros tres meses del año. Los datos publicados este lunes por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) muestran que esta misma tendencia se da también en toda la Unión Europea (UE), con una caída del ratio de deuda de tres décimas (83,1%). En cuanto al déficit, se mantiene estable en el 3,3%.

España se mantiene entre los países con más deuda de la eurozona. En el segundo trimestre del año se mantuvo en el 111,2% del PIB. El dato supone, con todo, una mejora de un 3,3% respecto al mismo periodo de 2022. En cuanto al déficit, es el quinto país con un mayor déficit (4,4% en el segundo trimestre del año).

La mejoría en el ratio de deuda se explica por la recuperación económica, que ha hecho avanzar el PIB -ratio con el que se compara el endeudamiento total de la economía española- más aún después de las revisiones del INE (Instituto Nacional de Estadística), que han actualizado todos los datos macroeconómicos desde la pandemia.

De hecho, la deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó en agosto los 1,56 billones de euros, tras elevarse un 0,4% en tasa mensual, aunque no superó el máximo histórico registrado en junio (1,568 billones), según los datos publicados este lunes por el Banco de España. El aumento de la deuda en agosto en 5.919 millones se debe principalmente al crecimiento del endeudamiento del Estado, así como el de las comunidades autónomas. Por el contrario, los ayuntamientos vieron reducir su endeudamiento durante el mes de agosto y las administraciones de la Seguridad Social lo mantuvieron estable. En el último año, la deuda pública ha crecido un 4,7%, con 70.866 millones de euros más, como consecuencia de los menores ingresos y los mayores gastos derivados de las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y la subida de precios.

El futuro de las ayudas

El impacto de las medidas puestas en marcha por el Estado para hacer frente a la inflación explica la mayor parte del endeudamiento público del último año y medio. Una circunstancia que se suma a las ingentes cantidades de dinero presupuestadas para mitigar el 'shock' de la pandemia, desde 2020. Por ahora, siguen en vigor la bonificación del combustible para transportistas, la rebaja del IVA de la luz y determinados alimentos, así como otras reducciones de impuestos energéticos.

El Ejecutivo sigue estudiando qué hacer con las ayudas en vigor, a partir del 1 de enero de 2024, que es cuando expiran. La semana pasada ya remitió su Plan Presupuestario de cara al próximo ejercicio ante la Comisión Europea. En ese no se contemplaba la prórroga de las ayudas contra la inflación que están vigentes hasta el 31 de diciembre de este año. Pero el Gobierno puntualizó que el que no estén «no presupone que en el futuro no se puedan adoptar o prorrogar las medidas» con el objetivo de mitigar el impacto de la inflación «en el caso de que se considere necesario tras evaluar la situación con los datos disponibles a final de año». Justifica que un Gobierno en funciones tiene limitada su capacidad normativa, pero sí contempla otras medidas de gasto porque entiende que se adoptarán «en cualquier escenario»: Se trata de la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC como establece la ley y la subida de las retribuciones de los empleados públicos para 2024, según el acuerdo de la Mesa de Función Pública.

Por su parte, los ratios más altos de deuda pública se registran en Grecia -donde la deuda alcanza el 166,5% del PIB- Italia (142,4%) y Francia (111,9%). Los países menos endeudados fueron Luxemburgo (28,2%), Bulgaria (21,5%) y Estonia (18,5%).

Eurostat apunta que el déficit se ha mantenido estable y las medidas para aliviar el impacto del alto precio de la energía siguieron teniendo un enorme impacto en las cuentas gubernamentales en la primera mitad del año.