Pagar de más por el seguro

«Otra vez el seguro… ya ni me acordaba». Más de un ciudadano habrá pronunciado esta frase, o al menos la habrá tenido en su ... cabeza, cuando le ha llegado a casa o a su correo electrónico alguna comunicación de su compañía aseguradora. El peor momento es la renovación de la prima anual, porque es el punto en el que deberíamos plantearnos si realmente estamos pagando el seguro adecuado. No tanto si es caro o barato con respecto a lo que podría conseguir en la competencia. Sino, sobre todo, si ese seguro nos cubre lo que realmente necesitamos. O, por cualquier circunstancia sobrevenida, estamos sobreasegurados.

Cada español gastó de media en seguros 1.347,8 euros en 2022, lo que supone un incremento de 46,6 euros respecto al año previo, esto es, un 3,5% más, con subidas tanto en el segmento de seguros de vida como de no vida. En el caso de los seguros de no vida, la densidad se situó en 837,3 euros, con un aumento de 31,9 euros por persona, mientras el seguro de vida el indicador se situó en 510,5 euros per cápita, frente a los 495,9 euros de 2021. Así, la densidad en el segmento de los seguros de vida vuelve a aumentar por segundo año consecutivo y previsiblemente seguirá con esta nueva tendencia ayudados, de nuevo, por las subidas de tipos de interés.

¿Dónde encontramos esas duplicidades? ¿Cuáles son los seguros que estamos pagando de más porque contamos con la misma cobertura en otro producto o compañía? Veámoslo.

Tarjetas de crédito con sorpresa

Por ejemplo, los seguros de las tarjetas de crédito son contratos que la entidad se compromete a llevar a cabo en caso de que te suceda algún imprevisto como titular del producto. Generalmente, las tarjetas incluyen una cantidad de seguros relacionados con distintas circunstancias de salud, movilidad, robo, entre otras cosas. Esto no quiere decir que el seguro de tu tarjeta te va a cubrir de cualquier imprevisto solo por tenerla, ya que para poder reclamar el seguro será necesario que hayas realizado la compra o pago con la misma. Pero además, el titular de una tarjeta de crédito puede contar con otras protecciones que desconoce, como un seguro de vida o cualquier otra contingencia que podemos estar pagando en otra compañía.

Asistencia en viaje multiplicada

Otra posibilidad que desconocemos es cuando nos coincide un seguro del automóvil con coberturas que se encuentran en los servicios que nos puede ofrecer, por ejemplo, la compañía o el fabricante en el que hemos adquirido ese vehículo. Esta circunstancia se produce cuando ese fabricante nos ofrece dos o tres años de asistencia gratuita en cualquier punto de España, en un contrato vinculado a la compra. Y, a la vez, tenemos contratada esa ayuda, en el caso de que la necesitemos, en la compañía de seguros del coche.

El hogar, a cuenta de la comunidad

Si vives en un edificio con seguro de comunidad de vecinos, puede que no tengas claro si tu casa está protegida o si necesitas contratar, además, un seguro de hogar. Una duda bastante común para quienes viven en un edificio es si necesitan contratar o no un seguro para vivienda, debido a que ya cuentan con el seguro de comunidad de vecinos en su finca. Por eso, es importante que sepas que los seguros de comunidades brindan protección para las áreas comunes, pero si lo que pretendes es proteger tus pertenencias no te bastará con uno de ellos.

Otros consejos

Asegurarte en compañías especializadas en un ramo (por ejemplo, en una dedicada exclusivamente a seguros de salud) puede ser una buena idea si las coberturas son particularmente interesantes, pero por lo general es recomendable agrupar tus seguros dentro de la misma entidad. De esta forma te beneficiarás de descuentos por volumen y, además, tendrás una mayor importancia para tu aseguradora, lo que te permitirá negociar un trato más ventajoso en tus renovaciones.

Si puedes pagar el seguro en un único pago, mejor que mejor. Generalmente, las aseguradoras incluyen recargos cuando sus clientes piden financiar sus recibos y pagarlos en diferentes fases, ya que eso les supone un incremento en sus gastos administrativos.