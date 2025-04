La banca española lanza un mensaje de calma: «Somos los mejores de Europa»

Los bancos españoles han comenzado a dar la cara para lanzar un mensaje de tranquilidad tras una semana de infarto en la que sus clientes ... han visto la caída de una entidad en California, el Silicon Valley Bank, y sobre todo el contagio de un conato de crisis que ha dado el salto a Europa con los problemas del suizo Credit Suisse. Para calmar las aguas, la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, defiende que España tiene «los mejores bancos de Europa».

Al mismo tiempo, la patronal bancaria descarta de forma rotunda que pueda existir cualquier riesgo de contagio a la banca española respecto a la situación que está viviendo la entidad helvética. «Estoy más convencida que nunca de que en España tenemos los mejores bancos de Europa y posiblemente, del mundo», afirmó este jueves la presidenta de la patronal bancaria en un acto informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

Además, Kindelán descartó por completo que pueda existir algún tipo de consecuencia en el sector bancario español respecto a los problemas que está viviendo Credit Suisse. «Rotundamente no hay riesgo de contagio a la banca española. De Credit Suisse llevamos meses oyendo informaciones, es un banco que tenía sus dificultades», subrayó.

Uno de los informes elaborados en las últimas horas que maneja el sector financiero cifra en unos 1.000 millones de euros la exposición que la banca española tiene en Credit Suisse. En realidad, se trata de una cuantía mínima. «Todo apunta a que es baja», apuntan otras fuentes del sector bancario español.

No hay grandes peticiones de información de los clientes, indican esas fuentes. Aunque desde principios de año sí se registran movimientos con la ingente cantidad de dinero ahorrado durante los últimos años en cuentas y depósitos bancarios. La falta de remuneración ha impulsado a una parte de los ciudadanos a sacar una parte de esas cuantías del banco para destinarlo a otros productos de inversión. En un mes han sacado 13.000 millones de los depósitos para destinarlos a otros productos, según el Banco de España.

Nuevo rescate en EE UU

Los problemas de los bancos norteamericanos los protagonizó este jueves First Republic Bank, otra entidad de California como el Silicon Valley. Sus graves dificultades de liquidez llevaron a las grandes firmas financieras del país, once entidades lideradas por Bank of America, Wells Fargo, Citigroup y JPMorgan Chase, a anunciar que le inyectarán hasta 30.000 millones de dólares para asegurar su rescate y defender su «confianza en entidades de todos los tamaños». Gracias a ello First Republic se disparó un 89% en la Bolsa tras perder antes un 20%.

Mientras, en Europa Credit Suisse se ha rendido a la presión financiera que lleva meses sufriendo y que el miércoles explotó con una dura caída de más del 24% en sus acciones. Finalmente la entidad suiza ha solicitado al banco central de su país 54.000 millones de dólares (algo más de 50.000 millones de euros) con el objetivo de «fortalecer de forma preventiva su liquidez».

También se ofrece a acometer un programa de recompra de deuda denominada en dólares y en euros por valor de 3.000 millones de francos suizos. Todo se precipitó el miércoles cuando el National Saudi Bank, su principal accionista con un 9,9% del capital, dijo que no aumentará su participación en el banco.