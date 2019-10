«EE UU pretende causar la división interna en la Unión Europea» Luis Planas, ministro en funciones de Agricultura, Pesca y Alimentación. / José Ramón Ladra Luis Planas El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación cree que 2020 será un «año de turbulencias» por Donald Trump y aboga por seguir abriendo nuevos mercados al campo español AMPARO ESTRADA Madrid Sábado, 26 octubre 2019, 07:12

La relación de Luis Planas (Valencia, 1952) con la Unión Europea viene de lejos. Ha sido eurodiputado, embajador representante permanente de España ante la UE, director de Gabinete del vicepresidente de la Comisión Europea Manuel Marín y de Pedro Solbes cuando era comisario de la UE. Ahora, el ministro en funciones de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ha asumido también la cartera de Política Territorial y Función Pública, se enfrenta al 'brexit' y a una guerra comercial en ciernes entre Estados Unidos y la UE.

-¿Qué impacto va a tener en la agricultura nacional el 'brexit'? ¿Qué medidas preparanpara amortiguar el impacto?

-Estamos ante un fenómeno que jamás ha ocurrido. Es un disparate desde el punto de vista político. Pero las consecuencias serán más importantes para el Reino Unido que para la Unión Europea. España tiene unas relaciones muy intensas con el Reino Unido, y en el sector agroalimentario son particularmente importantes -las exportaciones superan los 4.000 millones de euros y aproximadamente la mitad son de frutas y hortalizas-. Tenemos un superávit comercial agroalimentario con Reino Unido de 3.000 millones de euros, que es la cuarta parte del total del saldo comercial neto. El Gobierno y las comunidades autónomas hemos adoptado las cautelas y los programas de contingencia, pero tendremos que ver cómo se desarrolla. Mi mayor preocupación es la logística y el paso Calais-Dover, que es la vía de entrada principal para los productos perecederos.

-Podemos esperar una disminución de las exportaciones.

-Sí y no. Va a haber una perturbación porque se van a introducir muchos mecanismos de certificación que habían desaparecido con el Mercado Único. Por otra parte, Reino Unido tiene que garantizar a sus ciudadanos la seguridad y el aprovisionamiento de productos frescos, y no tiene tantas alternativas: España es el primer país proveedor de estos.

-La UE ha anunciado aranceles a productos estadounidenses cuando la OMC le autorice tras examinar las ayudas a Boeing. ¿Por qué no se aplican ya puesto que existe una partida autorizada?

-La resolución de la OMC sobre Boeing será pública probablemente en unos ocho o diez meses y es intención de la Comisión Europea imponer los aranceles (que se aprueben). El tema de los 4.000 millones de aranceles derivados de un asunto de 2004 presenta dudas de interpretación. Algunos países pensamos que la Comisión sí estaría habilitada para imponerlos, otros países y la Comisión entienden que no. En todo caso, de forma inmediata no solucionaría el tema y tenemos a la vuelta de la esquina esas nuevas sanciones que podrían contribuir a que Estados Unidos reflexione sobre una guerra comercial que no es buena. Pero no olvidemos que 2020 es año electoral en EE UU; ciertamente va a ser un año de turbulencias.

-¿La guerra comercial se agravará?

-Espero que no, pero es evidente que nos encontramos ante una situación que no se sabe cuándo va a acabar. Nuestra postura y de la Comisión Europea era que el sector agroalimentario quedara fuera de los contenciosos comerciales entre la UE y EE UU.

-Pero no ha ocurrido así.

-Efectivamente. Eso no es bueno, porque al final la víctima es el ciudadano que paga un precio superior; y evidentemente los productores y exportadores que son penalizados.

«Mi particular preocupación es el aceite de oliva, donde además hemos tenido cosecha récord»

-En esta batalla, gana Italia en el sector del aceite porque el español se ve fuertemente penalizado.

-Estados Unidos pretende causar daño y la división interna en la Unión Europea. Es evidente que esas medidas son deliberadas. Pero soy optimista, porque creo que el sector agroalimentario español, que ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años y ha abierto nuevos mercados, puede y debe mantener sus posiciones. Los aranceles afectan al 37,4% de todas las exportaciones agroalimentarias a EE UU y al 1,5% de toda la exportación agroalimentaria española. Mi particular preocupación es el aceite de oliva, donde además hemos tenido cosecha récord, y por eso es muy importante que nos haya aprobado la Comisión Europea el almacenamiento privado, que esperamos entre en vigor a finales de noviembre y permitirá atenuar el efecto tobogán de los precios.

-¿Qué otras ayudas se concederán a los sectores afectados por los aranceles estadounidenses?

-El sector del aceite contará con medidas de promoción, apoyo a las cooperativas para autorregular determinadas cantidades de la producción y evitar el efecto tobogán de los precios, y en 2020 pensamos aprobar una norma de calidad y trazabilidad. En los demás sectores, seguiremos apoyando desde la promoción y abriendo nuevos mercados con financiación comunitaria y española.

-Tras las elecciones europeas, ¿se mantendrán los acuerdos alcanzados en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo sobre la PAC?

-Ya se han reanudado los trabajos con una línea de continuidad con los acuerdos parciales alcanzados en la Comisión de Agricultura y en el seno del Consejo. Es esperable un acuerdo básico político en primavera sobre la reforma de la PAC en cuanto a los reglamentos, lo que nos permitiría trabajar para su entrada en vigor en 2022. En paralelo, está el tema del Presupuesto. El Consejo Europeo ha pedido a la presidencia finlandesa que en diciembre presente ya propuestas con cifras. España ha situado como prioridad la defensa de los fondos de la PAC. Espero que consigamos consolidar lo obtenido y nuevos objetivos.

-¿España defenderá alguna medida nueva? Por ejemplo, que haya disposiciones para equilibrar los mercados hortofrutícolas y superar los momentos de hundimiento de precios.

-Todo lo que pueda ir en el sentido de mejorar el funcionamiento de los mercados agrarios y equilibrar la cadena agroalimentaria es positivo. Hemos conseguido ya la aplicación de al aceite de oliva de una norma que existe en el mercado del vino: que las interprofesionales tengan capacidad de regulación de mercado, que les permita, por ejemplo, adoptar decisiones de retirada de unas categorías en una determinada campaña, como se ha hecho y ha contribuido al alza de los precios. Vamos a seguir avanzando porque se justifica intentar más en ese sentido.

«El Gobierno apuesta por continuar mejorando y apoyando al sector lácteo»

-Muchos consideran que la ley de la cadena alimentaria no ha cumplido sus objetivos y que siguen proliferando imposiciones de precios ruinosos que acaban trasladándose a los productores.

-Esta ley es pionera en Europa y ha producido efectos muy positivos desde el punto de vista de la transparencia de la formación de precios dentro de la cadena agroalimentaria. Aunque creo que una de las tareas de la próxima legislatura será reexaminarla, porque puede y debe ser mejorada.

- ¿Qué impacto ha tenido la desaparición de las cuotas lácteas? En regiones tradicionalmente ganaderas están reduciéndose los productores. ¿Qué va a hacer el Gobierno para defender en Bruselas al sector lácteo?

-La realidad de los datos muestra que, desde el fin de las cuotas lácteas, la producción nacional de leche ha aumentado más de un 10% y, en paralelo, ha disminuido el número de explotaciones, es cierto. Se ha producido una reestructuración del sector, en el sentido de una modernización y mayor competitividad, y también de una cierta recuperación de precios, sobre todo teniendo en cuenta la crisis que se vivió en la campaña 2015-2016. El Gobierno apuesta por continuar mejorando y apoyando al sector: hemos reformado la regulación de los contratos para darles mayor transparencia y seguridad jurídica, que ha contribuido a la mejora de los precios, y también la ampliación de la utilización de la leche líquida en productos transformados, que constituyen un mayor valor añadido y, por tanto, un mayor ingreso para productores e industria. Soy optimista sobre el futuro del sector lácteo, hay quien pensaba que la desaparición de las cuotas lácteas iba a suponer un caos y no ha sido así; al contrario, se ha incrementado de forma bastante equilibrada entre las comunidades autónomas la producción y como España produce menos de lo que consume tiene aún posibilidades de incrementar esa producción, de forma controlada para no perjudicar el funcionamiento de los precios.precios.