La inflación repunta al 2,3% en julio por los carburantes y el turismo

Tras dos meses de caídas hasta la tasa más baja en dos años, en julio la inflación volvió a repuntar por el encarecimiento de los carburantes y los paquetes turísticos en comparación con los precios que tenían hace un año. Así, la tasa de IPC se situó en el 2,3% en el mes de julio, según los datos adelantados este viernes por el INE, lo que supone aún así una de las tasas más bajas de inflación de toda la Unión Europea (UE) y quedarse cerca del objetivo de precios del BCE (2%).

Además de al encarecimiento de los carburantes y de los paquetes turísticos, Estadística atribuye el repunte del IPC en julio al hecho de que los precios del vestido y el calzado han bajado menos de lo que lo hicieron en el mismo mes de 2022. Por el contrario, en julio bajó el precio de la electricidad y el gas frente al repunte que experimentaron en el mismo mes del año pasado a consecuencia del estallido de la guerra de Ucrania.

Desde el Ministerio de Economía se felicitan por estos datos y aseguran que la reducción se debe a que la política económica del Gobierno «funciona». El dato de IPC de julio demuestra, a su juicio, la «progresiva estabilización de los precios». Según Economía, el hecho de que la inflación se haya mantenido por segundo mes consecutivo en el entorno del 2%, «favorece la competitividad de las empresas españolas y la ganancia de poder adquisitivo de los salarios».

No hay que olvidar que hace solo un año la inflación se situaba en su punto más alto de las últimas décadas. En julio de 2022 los precios llegaron al 10,8%, pero a partir de entonces se empezaron a moderar -muy paulatinamente- hasta los niveles que se registran actualmente, cerca del objetivo del BCE. La tasa que está siendo más complicada de revertir es la subyacente, que en julio de hace un año estaba en 6,1% y hoy sigue en los mismos niveles.

La posible eliminación de la rebaja del IVA

A nivel mensual (julio sobre junio), los precios subieron un 0,1%, moderándose en medio punto el alza del mes anterior. El próximo 11 de agosto se conocerán los datos definitivos y se podrá observar cómo han variado los precios de cada producto durante el mes de julio.

Por su parte, la inflación subyacente, que no incluye alimentos frescos ni productos energéticos, volvió a repuntar por encima del 6% tras la caída de junio y se situó en el 6,2%, cuatro puntos por encima de la tasa de inflación general. Esta tasa será la referencia para que la rebaja del IVA de los alimentos básicos que ha prorrogado el Gobierno hasta el 31 de diciembre se mantenga hasta entonces o no. Y es que el Ejecutivo concretó que si esta tasa subyacente baja del 5,5% en el mes de septiembre -dato que se conocerá en octubre-, a partir del 1 de noviembre no se aplicará dicha rebaja del IVA.