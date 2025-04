Una larga y triste historia

Tras largos años de instrucción y tan solo dos meses y medio antes de jubilarse, el juez García-Castellón decreta la apertura de juicio oral ... contra el BBVA, como persona jurídica, su anterior presidente, Francisco González, y a un buen número (12) de directivos del banco y de cargos policiales. La investigación, una pieza separada del caso 'Tandem', incluye los posibles delitos de cohecho, en grado de continuidad delictiva y pluralidad de delitos de descubrimiento y revelación de secretos. La historia empieza hace muchísimo tiempo. El PP de Aznar, como los anteriores de Felipe González y todos los posteriores (esto tiene pinta de ser una epidemia) deseaba ampliar su poder en el ámbito económico y utilizó para ello la siempre eficaz política de colocar peones cercanos en puestos relevantes de empresas públicas o semipúblicas. Dentro de esa política, Francisco González, un experto en Bolsa, con escaso bagaje bancario, pero grandes dosis de ambición y una fuerte determinación, aterrizó en el banco Argentaria que había agrupado a la variada gama de bancos públicos existentes en la época.

Argentaria era poco y el BBV era mucho, así que enseguida aparecieron ministros que vieron la oportunidad de colonizar al banco vasco y empujaron su fusión. FG maniobró con astucia y ofreció una ecuación de canje accionarial muy atractiva y se contentó con colocar a sus peones en segunda línea, cediendo los primeros puestos del escalafón a ejecutivos acreditados del BBV cercanos a la jubilación. Fue cuestión de esperar a que sus cercanos ascendieran y en medio del ascenso se encontró con la inesperada ayuda de una oportuna indiscreción que adecuadamente utilizada le permitió despejar el panorama, librarse de rivales y hacerse con el poder absoluto en el banco. La operación de descabezamiento del banco contaba con el apoyo del Gobierno y no fue del tipo numantino de la de Mario Conde en Banesto o de Manuel Pizarro en Endesa. Se pareció más bien a la retirada de Alfonso Cortina en Repsol, aunque mucho más cruenta y… barata.

Desde aquel día, FG reinó, más que presidió, el BBVA y lo hizo con el poder absoluto de Federico II de Prusia o de Pedro el Grande, zar de todas las Rusias. Para ello contó con la inestimable ayuda de unos accionistas indiferentes y alejados, de un consejo indolente y manso y de unos ejecutivos incapaces de mostrar objeciones o de plantear alternativas a su gestión que, en los resultados resultó un desastre –la acción que llegó a rozar los 20 euros se hundió hasta cerca de los 2, justo después de su salida y empujado por su inercia–. Por el camino, el banco desapareció del País Vasco y el País Vasco desapareció del banco.

Más tarde, cuando vio amenazada su posición por la actuación de unas organizaciones de clientes y por antiguos accionistas no dudó en plantear una defensa cerrada en la que, según el juez, se incluyeron las prácticas delictivas que deberá aclarar en la vista oral que se decreta ahora. El juez dictará sentencia, pero a la acusación no le resultará nada difícil demostrar que las actuaciones juzgadas, fueron decididas y/o ordenadas por el presidente. Vamos, como todas las demás actuaciones realizadas bajo su mando. Una conclusión que ratificará cualquiera que haya observado la vida del banco, aunque sea a distancia, a lo largo de los años de su mandato. Ahora se juzgan solo determinadas decisiones, pero no serán pocos los que seguiremos el juicio como si se tratase de un juicio global a una etapa larga y muy poco fructífera del que, en su día, fue el gran banco vasco.

Por último, el juicio llega en un momento delicado. El BBVA se encuentra en plena fase de 'convencimiento general' de su opa para adquirir el Sabadell. El hecho de que la persona jurídica del BBVA forme parte del colectivo no le ayuda para nada, por más que desde el banco se emitan señales de tranquilidad y aseguren que el hecho estaba descontado. El grito del presidente Oliu se oirá de lejos: 'Quítenme de encima a este presunto delincuente'. Y ya verá como alguno acude en su ayuda…