La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios de comunicación este viernes en Sevilla

El Gobierno aprobará el martes el proyecto para la condonación de 85.000 millones de deuda a las comunidades

Andalucía y Cataluña, con una quinta de 18.000 y 17.104 millones de euros, respectivamente, serían las regiones más beneficiadas

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 29 de agosto 2025, 15:50

El Consejo de Ministros aprobará el martes el proyecto de ley para la condonación de la deuda a las comunidades autónomas con el que el ... Estado prevé asumir hasta 83.252 millones de las comunidades del régimen común. Así lo confirmó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero. Su departamento detalló en febrero la metodología para determinar el importe de cada comunidad que va a ser asumido por el Estado, aunque la decisión final recae en cada Ejecutivo regional, que tendrá que decidir si quiere este planteamiento.

