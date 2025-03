«La gente no puede cortar con sus fuentes de energía, hay que hacer una transición justa»

Edurne Martínez Madrid Sábado, 21 de enero 2023, 07:05 | Actualizado 08:13h. Comenta Compartir

El turismo es uno de los sectores más importantes de las economías latinoamericanas. En 2019 representó el 26% del PIB total en el Caribe y el 10% en América Latina, con porcentajes similares en el empleo de la región. La magnitud de estos datos explica la profundidad del impacto que supuso la pandemia, que desencadenó la peor crisis de la historia del turismo internacional y provocó la pérdida de más de 900.000 millones de dólares en estos países. En este contexto, el Banco de Desarrollo de América Latina CAF ha creado una nueva oficina con sede en República Dominicana para impulsar el desarrollo de un turismo «vivo y regenerativo» en la zona que, más allá de evitar impacto negativo sobre el medio ambiente, contribuya a «restaurar y mejorar el patrimonio natural y cultural, aumentando de manera efectiva y equitativa su contribución al bienestar de las personas».

-¿Cuáles son los proyectos que está desarrollando CAF en el desarrollo del turismo?

-Como banco de desarrollo tenemos distintas visiones de integración regional. Trabajar por la sostenibilidad, por el medioambiente, por mayores inversiones en América Latina, capitalización de inversiones, etc. Y en ese marco revisamos nuestra estrategia con una nueva gestión que iniciamos en el año pasado. En septiembre nos propusimos dos grandes temas, uno es ser el Banco Verde de América Latina y el Caribe y el otro el Banco de la reactivación. Las dos cosas están vinculadas con muchos subtemas como infraestructuras, energía, agua y saneamiento, etc., pero el turismo es el que justamente une de alguna manera las dos cuestiones. Lo verde, lo sostenible, pero también todo lo que tiene que ver con la regeneración económica de la región. La pandemia supuso que algunos países del mundo paralizaron completamente su economía, sobre todo los que estaban muy ligados a la actividad turística, con un impacto negativo enorme en pérdida de empleo.

-¿Cómo impactó la pandemia en la economía de Latinoamérica?

-El Caribe lo sufrió mucho más que América Latina, con un impacto alrededor del 75% de su actividad turística, mientras en Latinoamérica rondó el 50%. Hubo gente que incluso se tuvo que ir, tuvo que emigrar después porque no volvió a conseguir su trabajo, a pesar de que ahora sabemos que de nuevo las cuestiones vinculadas al turismo están volviendo a períodos prepandemia en algunos lugares. En Colombia, Honduras o El Salvador ya están volviendo a los números prepandemia, pero el conjunto de América Latina todavía no y los problemas geopolíticos actuales tampoco ayudan a que se termine de resolver la cuestión, además de los rebrotes de la pandemia en algunas regiones. Nuestro objetivo, por tanto, es financiar proyectos desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la regeneración, con una visión más positiva que no sea solamente cuidar el ambiente, sino actuar en aquellos lugares donde se puede hacer turismo regenerativo.

-¿Los que perdieron sus empleos en Latinoamérica tuvieron mecanismos de protección similares a los ERTE en España?

-En todos los países tuvieron distintos mecanismos para ayudar a paliar de alguna manera estos temas. En algunos países fueron rebajas de impuestos, en otros subsidios a las empresas para que pudieran seguir pagando los sueldos de los empleados, tarjetas para poder reactivar el turismo... La reacción de cada país fue distinta, no teníamos una entidad como la Unión Europea, sino distintos mecanismo de integración como el Mercosur o la Alianza del Pacífico. Pero podríamos decir que hubo características similares de cada estado subsidiando la manutención de estos empleos, aunque los recursos no eran infinitos y además había que afrontar otros gastos públicos como la creación de hospitales nuevos, compra de vacunas...

-¿Y cómo van a poder impulsar estos proyectos la parte económica a través del turismo?

-Lo que estamos haciendo es promover una agenda turística que no se había trabajado. Vinimos a Fitur aprovechando el marco de la feria, que es la más importante del mundo, para encontrarnos con los ministros de turismo de los diferentes países. Queremos conocer las necesidades reales y lo que se necesita en cada uno de los países. El 'feedback' que estamos teniendo es muy bueno, muy relacionado con los temas de sostenibilidad, de economía creativa, economía circular... Cómo aprovechar los distintos círculos virtuosos que hay dentro de cada uno de los países para poder mejorar la calidad de los proyectos. Una de las cosas buenas de la pandemia es que nos hizo concienciarnos sobre muchos riesgos. Todavía falta mucho porque estamos ante una situación medioambiental compleja a nivel mundial. Si bien América Latina no es la que más emite, sí sufrimos muchísimo las consecuencias a nivel global. Hay países que tienen reservas de gas enorme que podrían ayudar muchísimo a transitar hacia energías mucho más limpias. Pero la gente no puede de la noche a la mañana cortar directamente con toda la energía, sino que hay que hacer una transición justa, especialmente para los países de la región, que sufrimos muchísimo.

-¿Estáis dando soporte a empresas turísticas sostenibles?

-En esta primera etapa estamos buscando el 'feedback' de los ministros. Tenemos ideas de dónde queremos trabajar. La energía creo que tiene que ver con biodiversidad y cuidado del medio ambiente, seguimiento de desastres naturales para poder también prevenir todos esos problemas. Todo lo que tiene que ver con el patrimonio natural y cultural. Eso es una de las cuestiones también muy importante para el tema del turismo.

-¿Y qué objetivo temporal más o menos tenéis para implementar alguna acción?

-Comenzaremos a implementar acciones a partir de este mismo año porque tuvimos una receptividad muy buena de los distintos ministros. Lo que tenemos que ver ahora es cómo bajamos a tierra todas estas ideas. En esta primera etapa estamos escuchando, pero ya estamos empezando a también a pensar concretamente proyectos que tengan que ver con biodiversidad, cuidado de la naturaleza, cuidado del mar...

-¿Y vais a ofrecer financiación?

-Sí, somos un banco que financia alrededor de unos 15.000 millones de dólares al año en proyectos en la región. Nuestro objetivo es que en los próximos cinco años el 40% de nuestras aprobaciones sean con contenido verde, lo que equivale más o menos a 25.000 millones de dólares en los próximos cuatro años. Tenemos la capacidad de que si un gobierno nos pide financiación para un proyecto que está dentro de las necesidades del país y que puede ayudar a cumplir con estos dos grandes objetivos, vamos a avanzar.

-¿Tenéis algún proyecto en España o Europa?

-España y Portugal son miembros de CAF, este es un banco que tiene 21 países, 19 de América Latina y el Caribe y estos dos europeos. Ahora estamos trabajando en un proyecto específicamente con España para acompañarla en la presidencia del Consejo de la Unión Europea para el segundo semestre en varios proyectos como acompañar la cumbre de jefes de Estado que va a ser en en Bruselas en julio o la cumbre del Ecofin en septiembre en Santiago de Compostela con los ministros de Economía de los Veintisiete y los 33 de América Latina y Caribe, una reunión que no se celebra desde el 2015.