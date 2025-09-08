HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 7 de septiembre, en Extremadura?
Contadores de gas analógicos de una comunidad de vecinos. Óscar Chamorro

La factura del gas se elevará en más de 6 euros al año por los nuevos contadores inteligentes

La disminución del consumo previsto con la instalación de estos dispositivos supondrá un ahorro aproximado de 800 millones en 25 años

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:52

España empieza a decir adiós a las lecturas estimadas de gas y las visitas de los técnicos a cada vivienda para anotar el consumo. Casi ... nueve de cada diez contadores actualmente instalados han superado o superarán su vida útil antes de 2033 y el sistema gasista afronta una sustitución generalizada de estos dispositivos de medición en los próximos años. Según los plazos que maneja el Ministerio para la Transición Ecológica, ocho millones de hogares deberán sustituir entre 2028 y 2032 sus contadores analógicos por otros inteligentes que permitirán a las distribuidoras facilitar a los titulares de los contratos información en tiempo real sobre sus consumos, lo que se traduce en mayor protección y reducción del gasto.

