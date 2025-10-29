Endesa calcula que el apagón le hará perder 150 millones y considera «critico» mantener abierta la nuclear de Almaraz La eléctrica dispara un 22% sus ganancias hasta septiembre y apunta a unas ganancias de 2.000 millones a cierre de 2025

Edurne Martínez Madrid Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:02 | Actualizado 12:17h.

El apagón tendrá un impacto negativo de unos 150 millones de euros este año para Endesa por los costes del servicio reforzado que aplica Red Eléctrica (REE) desde el día siguiente al cero eléctrico que se produjo en España el pasado 28 de abril. Así lo aseguró el director financiero de Endesa, Marco Palermo, en una conferencia con analistas en la que presentaron los resultados del grupo hasta septiembre donde indicaron que beneficio neto ascendió un 22% hasta 1.711 millones de euros.

Sobre los costes extras derivados del apagón, Palermo señaló que para asimilar este aumento en los servicios auxiliares la eléctrica «necesitará tiempo», ya que, a pesar de que hay contratos que ya prevén la repercusión, en la mayoría de los casos es algo que no se puede hacer de inmediato. «Así que será algo que nos mantendrá ocupados hasta 2026, y quizás un poco más», dijo.

Este martes fue Iberdrola la que indicó también que el modo reforzado por el apagón le había supuesto un coste extra de 180 millones. Este sistema de refuerzo representa un encarecimiento en la factura eléctrica de los hogares con la tarifa regulada, aunque, de momento, no así en las facturas de los usuarios con tarifas del mercado libre con un precio fijo para uno o varios años mientras sus contratos estén en vigor.

A consecuecia del apagón también las eléctricas se han comenzado a preocupar más sobre el calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz. Sobre este asunto, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, indicó que «se deberían considerar algunas lecciones aprendidas tras el incidente. El sistema eléctrico español es seguro, pero es necesario actualizar su operación tras producirse cambios estructurales derivados de la presencia dominante de tecnologías renovables», añadió.

A este respecto, defendió que, en este nuevo escenario, «es crítico reconsiderar el previsto plan de cierre de la flota nuclear, que se inicia en Almaraz» en 2027, según el protocolo de calendario de cierre que se acordó en 2019 por las compañías propietarias y Enresa. «Esta planta se ha revelado como clave para reforzar la seguridad de suministro debido a su localización en un área geográfica con una gran producción renovable», subrayó.

Objetivos cumplidos

En los nueve primeros meses del año Endesa registró un beneficio neto de 1.711 millones de euros, un 21,9% más, con respecto al mismo periodo del ejercicio pasado, informó la compañía, que ratificó así sus objetivos para el ejercicio 2025 y apunta a unas ganancias de unos 2.000 millones de euros en el año.

Los ingresos de la eléctrica en el periodo de enero a septiembre ascendieron a 15.948 millones de euros, con un aumento del 1,2% frente a los nueve primeros meses de 2024. El resultado bruto de explotación (ebitda) se situó a cierre del pasado mes de septiembre en los 4.224 millones de euros, un 8,8% más.

Con estas cifras hasta septiembre, Endesa reafirmó el cumplimiento de sus objetivos para 2025, en el rango alto, en el que, según anunció en su último Capital Markets Day, prevé un beneficio neto ordinario de entre 1.900-2.000 millones de euros y un Ebitda de entre 5.400-5.600 millones de euros.

