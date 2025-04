Precios, destinos y plantilla: claves de la fusión de Iberia y Air Europa

El grupo IAG cerró este jueves la compra que llevaba negociando desde 2019 con Globalia, propietarios de la aerolínea Air Europa. Pese a que ... la adquisición se ha realizado por la mitad de lo inicialmente previsto por la mala situación financiera de la compañía de la familia Hidalgo -de 1.000 a 500 millones de euros- supone la mayor operación en el sector de las aerolíneas de los últimos años. Sin embargo, surgen dudas entre los usuarios, que a partir de ahora cuestionan cómo funcionará el mercado y si subirán los precios por la menor competencia entre empresas.

¿La falta de competencia hará subir los precios?

Este es uno de los problemas que las autoridades de competencia europeas están analizando. Según las aerolíneas implicadas esto no supondrá ningún problema, al revés. Luis Gallego, presidente del grupo IAG, explicó a los medios que la integración de Air Europa generará «muchos beneficios a clientes, trabajadores y accionistas» al impulsar Madrid-Barajas como un 'hub' que conectará Europa con Latinoamérica. «Será un elemento positivo que dará más oportunidades de red para los clientes», señaló.

Y a su juicio esto no tiene porqué hacer subir los precios, que se ajustan «sencillamente con la oferta y la demanda». Gallego, acompañado de Javier Sánchez-Prieto, presidente de Iberia, hizo hincapié en que los costes están subiendo por la inflación y eso hace que las tarifas «hayan subido en 2022» y la tendencia será «similar» en 2023. «La rentabilidad para nosotros es aún un tercio de la que teníamos en 2019 y tenemos que volver a esas cifras para reajustar los costes», indicaron los directivos.

En cambio, la analista de Scope Ratings, Azza Chammem, señala que la limitada capacidad de las aerolíneas tras la pandemia y la reactivación de la demanda «mantendrá la presión al alza sobre los precios de los billetes». En su opinión, las cuatro grandes aerolíneas europeas (Ryanair, Lufthansa, IAG y Air France KLM) se sienten «más cómodas» con sus propias finanzas y quieren «reforzar su dominio».

Por ello, la reciente compra de IAG del resto de Air Europa sigue a la de Lufthansa por la aerolínea italiana ITA. Air France-KLM también muestra interés por TAP Air Portugal. No obstante, considera que «las adquisiciones serán complicadas» y que las autoridades de competencia tendrán que «comprobar cuidadosamente» las sinergias.

¿Cambiarán los destinos en los que operan ambas líneas?

Una vez finalice la integración de Air Europa en IAG, las rutas pueden verse afectadas, ya que actualmente Air Europa e Iberia compiten en muchos mercados, tanto naciones como europeos. Sin embargo, los ejecutivos aseguraron que la compra hará crecer las aerolíneas y beneficiará también al esquema de rutas. Su intención es beneficiarse de la implantación de Air Europa en el continente y que Iberia sea la puerta de entrada de los viajeros de EE UU y Latinoamérica a Europa a través de Madrid.

Ahora bien, analistas consultados inciden en que la integración puede afectar a los horarios ya que los destinos menos demandados podrían reorganizarse y que no haya varios aviones al día, algo que ahora permitía la competencia entre aerolíneas.

¿La fusión generará despidos?

El grupo IAG asegura que no. «En la unión de estas dos compañías no sobra nadie», indicó Luis Gallego a los medios, explicando que esta fusión no es como la de dos bancos en la que puede que haya exceso de oficinas, sino que «lo ideal» es unirse para «sumar aviones, rutas y destinos», en este caso los 50 de Air Europa y los 100 de Iberia.

Además, Sánchez-Prieto recordó que todas las compañías que se han ido integrando al grupo IAG han crecido, generado empleo e incorporado aviones a lo largo del tiempo.

Eso sí, Iberia trabaja en un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que será de carácter voluntario para sus trabajadores y que dependerá sobre todo de la renovación de licencias en los aeropuertos españoles. Aún así, Sánchez-Prieto confirmó que «no habrá ajuste traumático alguno».

¿Air Europa ya es de IAG?

No. Para la integración definitiva en el grupo aún pueden pasar hasta 18 meses. Este es el tiempo estimado que las autoridades europeas de competencia pueden demorarse en dar una solución definitiva a esta compra. IAG dio el jueves el paso que faltaba para cerrar una operación que llevaba en marcha desde 2019 pero que la pandemia había paralizado, pero los organismos reguladores ya la han cuestionado en alguna ocasión. Lo más probable es que la operación tenga que ir a la Comisión Europea y enfrentarse a una fase en la que se impongan 'remedies' (condiciones) que faciliten la operación, como venta de activos o cesión de rutas de las dos aerolíneas.

Además, el acuerdo está pendiente también de que Globlia reciba la aprobación de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y el ICO (Instituto de Crédito Oficial), que facilitaron el préstamo de 475 millones que Air Europa recibió durante la pandemia.

¿Habrá más fusiones?

Luis Gallego no quiso desvelar si IAG está interesada en la oportunidad que se ha comentado en las últimas semanas de adquisición de la aerolínea portuguesa TAP, aunque aseguró que «no descartan nada».